مجلس الشورى اليمني يطالب بانسحاب قوات الانتقالي من حضرموت والمهرة

أعلن مجلس الشورى اليمني، اليوم، تأييده الكامل والمطلق لقرارات مجلس الدفاع الوطني اليمني، مؤكداً وقوفه إلى جانب الإجراءات الهادفة إلى حماية أمن البلاد والحفاظ على السلم الأهلي.

وقال المجلس في بيان إنه يرفض بشكل قاطع أي محاولات لفرض واقع عسكري جديد بالقوة، مشدداً على أن استخدام السلاح لفرض الأمر الواقع يمثل تهديداً مباشراً لوحدة اليمن واستقراره، ويقوض جهود السلام والحوار.

وأعرب مجلس الشورى عن دعمه لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، من المملكة العربية السعودية اتخاذ التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين، مؤكداً أن سلامة المواطنين يجب أن تبقى أولوية قصوى في ظل التطورات الميدانية المتسارعة.

وطالب المجلس بانسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة، داعياً إلى تمكين السلطات المحلية من أداء مهامها الأمنية والإدارية بعيداً عن أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة.