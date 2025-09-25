مصطفى بكري: الشراكة بين مصر والسعودية قائمة على تاريخ كبير وقاعدة لتقدم المنطقة بأسرها

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشراكة بين مصر والسعودية قائمة على تاريخ كبير وقاعدة لتقدم المنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن العيد الوطني للمملكة يعكس انجازات كبيرة تحققت في رؤية 2030.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الأمير محمد بن سلمان أصبح يقود مسيرة التنمية والبناء داخل المملكة ليضعها على الطريق الصحيح.

وتشارك مصر المملكة العربية السعودية الاحتفالات بالعيد الوطني كل عام، في تأكيد على قوة الروابط، وعراقة الدولتين، وأخوة الشعبين، ما يعكس تلاحم الشعب الواحد، وقوة العلاقات الممتدة بين البلدين الشقيقين عبر التاريخ.





