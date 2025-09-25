الأمن القومي خط أحمر.. مصطفى بكري: مصر لن تسمح بمخطط التهجير

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن خطة الرئيس الأمريكي ترامب حول غزة، هي محاولة لترتيب الأوضاع داخل أمريكا مع إقتراب الإنتخابات

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن قطاع غزة يجب أن تتمتع بكل الحقوق الإنسانية، مؤكدا أن اقتراح ترامب وهم كبير، خاصة أن أمريكا تدعم إسرائيل في مخطط التهجير.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه ندرك حقيقة المخطط الإسرائيلي في التهجير، مؤكدا أن مصر لن تسمح بهذا المخطط لأن الأمن القومي المصري خط أحمر، فالقوات المسلحة المصرية جاهزة للدفاع عن أرض الوطن أمام أي عدو.