مصطفى بكري: محمد حسنين هيكل يعد أحد أبرز أعمدة الصحافة العربية.. وكان شجاعا في مواقفه

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه نحتفل في يوم 23سبتمر بميلاد الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، والذي يعد أحد أبرز أعمدة الصحافة العربية، وكان شاهدا على الأحداث ومحللا سياسيا من طراز نادر، وكان شجاعا في مواقف يعبر عنها مهما كانت الرياح عاتية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هيكل الذي كان يقول دوما لا أجد لنفسي بيتا أو قبرا خارج مصر، مؤكدا أنه ظل حتى اللحظات الأخيرة ممسكا بالجمرة في يديه منطلقا من رؤية وطنية.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، ان محمد حسنين هيكل كان دائما له مواقف متعددة، والتي تحتاج إلى سرد تاريخي كبير.

وأشار مصطفى بكري إلى أن محمد حسنين هيكل سيظل دوما باقيا في ذكراة العرب والمصريين