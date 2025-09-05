مصطفى بكري يكشف تفاصيل حادث صلاح عبدالله حفيظ على الحدود المصرية الليبية

قال الإعلامي مصطفى بكري إن حادث مقتل المواطن صلاح عبدالله حفيظ على الحدود المصرية الليبية أثار صدمة كبيرة لدى أهالي مطروح، مشيرًا إلى أن المواطن دخل الأراضي الليبية بأوراق رسمية، ما جعل الحادث يلقى ردود فعل واسعة.

إجراءات عاجلة بحسم

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اتخذ إجراءات عاجلة بحسم، حيث تم القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة فورًا ومحاسبة كل من تسبب في الحادث، معبّرًا عن عزائه لأسرة الشهيد وأهالي مطروح والشعب المصري.

تصريحات حفتر

وأشار بكري إلى أن تصريحات حفتر لم تكن مجرد كلمات عابرة، بل إعلان واضح لاحتواء الأزمة وتهدئة ردود أفعال القبائل، حيث بادرت قبيلة المحافيظ التي ينتمي إليها المواطن الشهيد بالتأكيد على أن الثأر ليس الطريق، والقانون هو الذي يحفظ الدم ويرد الحق.

وأصدرت قبائل أخرى بيانات تؤكد أن الحادث فردي ولا يمثل إلا الجناة المنفردين، وأن العلاقة بين الأشقاء أكبر من أي حادث، مشددين على أن دم الشهيد أمانة يجب حفظها بالقانون لا بالانتقام الفردي.

وأشارت القبائل الليبية على الحدود بين البلدين إلى أن دم المصري غالٍ كما دم الليبي، ونحن شعب واحد في وحدة الدم، ليبيا ومصر يد واحدة.

واختتم مصطفى بكري بالإشادة بـ أهل مطروح الأوفياء الذين وضعوا مصلحة البلدين والشعبين فوق كل شيء، وبتصرفات الفريق أول صدام حفتر التي ساهمت في حل الأزمة بشكل قانوني وسريع.