تامر حسني يلفت الأنظار بإطلالة شتوية جذابة.. شاهد

نشر الفنان تامر حسني صورة من أحدث جلسة تصوير له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام .

وظهر تامر حسني بإطلالة فورمال شتوية و جاكت و بدلة باللون الأبيض في احدي ايفنتات الفاشون الشهيرة.

أحيا الميجا ستار تامر حسني واحدة من أضخم حفلات الجماهيرية داخل أحد المنتجعات بالعين السخنة التي امتد صداها لقائدي السيارات بطريقي الجلالة والزعفرانة.



حضر تامر بصحبة شقيقه حسام ومدير أعماله تامر يحيى وصعد على خشبة المسرح وسط استقبال جماهيري حافل مرددا "ميدلي" استعراضي مبهر يضم عدد من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني ثم انطلق ليشعل الحفل بالمزيد من اغانيه الجديدة بالإضافة الي أغنية "ذوقك العالي" التي سبق وقدمها كدويتو مع الكينج محمد منير وأغنيتي" ملكة جمال الكون" و"المقص".

وقام تامر بدعوة المطرب الشاب كريم أسامة لمشاركته تقديم أغنية "هو ده بقي" وسط المزيد من أجواء البهجة والإثارة.