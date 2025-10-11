تامر حسني وعفروتو وأحمد عصام يشعلون أضخم حفل جماهيري.. شاهد

أحيا الميجا ستار تامر حسني واحدة من أضخم حفلات الجماهيرية داخل أحد المنتجعات بالعين السخنة التي امتد صداها لقائدي السيارات بطريقي الجلالة والزعفرانة.



حضر تامر بصحبة شقيقه حسام ومدير أعماله تامر يحيى وصعد على خشبة المسرح وسط استقبال جماهيري حافل مرددا "ميدلي" استعراضي مبهر يضم عدد من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني ثم انطلق ليشعل الحفل بالمزيد من اغانيه الجديدة بالإضافة الي أغنية "ذوقك العالي" التي سبق وقدمها كدويتو مع الكينج محمد منير وأغنيتي" ملكة جمال الكون" و"المقص".

وقام تامر بدعوة المطرب الشاب كريم أسامة لمشاركته تقديم أغنية "هو ده بقي" وسط المزيد من أجواء البهجة والإثارة.



كما تلقى تامر حسني طوال الحفل عدد كبير من الهدايا منها ورود وتيشيرت من أبناء الجالية السودانية بالقاهرة وجاكيت من أحد المعحبين.

وكان اللافت للنظر وجود عروسان "أحمد وبسنت" حرصا علي الإحتفال بليلة ما قبل زفافهما مع نجمهما تامر حسني الذي من جانبه وجه لهما التهنئة وطالب الفتيات بسماع الزغاريد احتفالا بهما وكانت ضمن الحضور الفنانة هيدي كرم ورانيا منصور.



بينما أحيا أولى فقرات نجم الراب عفروتو الذي أعرب عن سعادته بتواجده للمرة الأولي في العين السخنة وتفاعل معه الجمهور الذي ردد معه عدد كبير من أغانيه المميزة.



وبدأ الحفل قويا بأضخم عرض fire works للفنان أحمد عصام والذي خطف انظار الجمهور علي مدي قرابة 20 دقيقة من الإبهار وعلق عليه في ختام العرض قائلا : " أكتر شو تعبني .. ووجه الشكر لأفراد فريقه".

الحفل تم تجهيزه بمواصفات لايف عالمية وغير مسبوقة من تنظيم المنتح ياسر الحريري وإضاءة وليد الحريري واضخم مسرح لتامر فوزي وتأمين حسن رياض ووجه لهم تامر حسني كلمة شكر في ختام الحفل.