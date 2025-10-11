قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الناس رجعت لبيوتها.. كواليس ما حدث في غزة بعد وقف إطلاق النار
موعد غرة شهر رمضان 2026 وعدد أيام الصيام طبقا للحسابات الفلكية
مظاهرات في أوسلو دعما لغزة قبيل مواجهة النرويج وإسرائيل في تصفيات المونديال.. صور
الإصلاح والنهضة: اتفاق شرم الشيخ انتصار للدبلوماسية المصرية ويؤسس لواقع جديد في المنطقة
قمة شرم الشيخ المرتقبة.. نواب وأحزاب: مصر تثبت ريادتها في دعم السلام الإقليمي
قبيل "أسبوع القاهرة الثامن للمياه".. سويلم يلتقي وزير المياه والصرف الصحي السنغالي
58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير
بدء عزاء المخرج المسرحي عمرو دوارة بمسجد عمر مكرم
مقتل شخص في غارة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان
الإعلام الإسرائيلي عن اتفاق شرم الشيخ: مصر في حالة نشوة.. وتل أبيب خارج الصورة
من الانسحاب حتى إعادة الإعمار.. تعرف على تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة
تامر حسني وعفروتو وأحمد عصام يشعلون أضخم حفل جماهيري.. شاهد

تامر حسني
تامر حسني
محمد زاهر

أحيا الميجا ستار تامر حسني واحدة من أضخم حفلات الجماهيرية داخل أحد المنتجعات بالعين السخنة التي امتد صداها لقائدي السيارات بطريقي الجلالة والزعفرانة.


حضر تامر بصحبة شقيقه حسام ومدير أعماله تامر يحيى وصعد على خشبة المسرح وسط استقبال جماهيري حافل مرددا "ميدلي" استعراضي مبهر يضم عدد من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني ثم انطلق ليشعل الحفل بالمزيد من اغانيه الجديدة بالإضافة الي أغنية "ذوقك العالي" التي سبق وقدمها كدويتو مع الكينج محمد منير  وأغنيتي" ملكة جمال الكون" و"المقص".

وقام تامر بدعوة المطرب الشاب كريم أسامة لمشاركته تقديم أغنية "هو ده بقي" وسط المزيد من أجواء البهجة والإثارة.


كما تلقى تامر حسني طوال الحفل عدد كبير من الهدايا منها  ورود وتيشيرت من أبناء الجالية السودانية بالقاهرة وجاكيت من أحد المعحبين.

وكان اللافت للنظر وجود عروسان "أحمد وبسنت" حرصا علي الإحتفال بليلة ما قبل زفافهما مع نجمهما تامر حسني الذي من جانبه وجه لهما التهنئة وطالب الفتيات بسماع الزغاريد احتفالا بهما وكانت ضمن الحضور الفنانة هيدي كرم ورانيا منصور.


بينما أحيا أولى فقرات نجم الراب عفروتو الذي أعرب عن سعادته بتواجده للمرة الأولي في العين السخنة وتفاعل معه الجمهور  الذي ردد معه عدد كبير من أغانيه المميزة.


وبدأ الحفل قويا بأضخم عرض fire works للفنان أحمد عصام والذي خطف انظار الجمهور علي مدي قرابة 20 دقيقة من الإبهار وعلق عليه في ختام العرض قائلا : " أكتر  شو تعبني .. ووجه الشكر لأفراد فريقه".

الحفل تم تجهيزه بمواصفات لايف عالمية وغير مسبوقة من تنظيم المنتح ياسر الحريري وإضاءة وليد الحريري واضخم مسرح لتامر فوزي وتأمين حسن رياض ووجه لهم تامر حسني كلمة شكر في ختام الحفل.

تامر حسني نجوم الفن حفلات

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

