طارق الإبياري يوجه رسالة مؤثرة لتامر حسني بعد تكريم والده

وجه الفنان طارق الإبياري، رسالة مؤثرة إلى الفنان تامر حسني بعد ذكر والده في كليب «كان يا مكان»، ضمن فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح.

وكتب الإبياري عبر حسابه الشخصي: "وصّل شكرنا للأستاذ تيمو، وبالنيابة عن أسرة الإبياري بنشكرك بعد ربنا على الأغنية الجميلة الغالية أوي، ربنا يسعدك ويجعلك دايمًا سبب في سعادة الآخرين، وإن شاء الله أشوفك قريب يا صديقي لأنك واحشني جدًا، وأشوف الأستاذ بإذن الله”.

ورد تامر حسني عبر ستوري حسابه الشخصي على انستجرام: "يا طارق يا حبيبي، دي أقل حاجة نقدر نقدمها لعظماء مسرحنا المصري العظيم، وسلامي لكل العيلة، وياريت كانت الأغنية ساعتين علشان نحط فيها عظماء أكتر”.