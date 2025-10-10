قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام إسرائيلي: مسار الانسحاب معقد وحساس.. والجيش لا يريد المخاطرة
المستشار الألماني: يجب أن تصل المساعدات إلى سكان غزة في أسرع وقت
الكرملين يعلن توقف مفاوضات إسطنبول بسبب تصرفات كييف
طارق الإبياري يوجه رسالة مؤثرة لتامر حسني بعد تكريم والده
مصدر: قائمة الأسرى التي تسلمتها حماس لا تتضمن كبار القادة
إذاعة جيش الاحتلال: لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023 سيسمح بعودة سكان غزة
جنرال موتورز أمام القضاء بسبب خلل خطير في سيارات الدفع الرباعي
رامي صبري يشيد بدور مصر بعد وقف الحرب في غزة
بداية من الغد.. مطار مرسى علم يستقبل 177 رحلة طيران دولية على مدار أسبوع
ابن عمه ومديون ..قرار عاجل ضد المتهم بإنهاء حياة تاجر عسل النحل بطنطا |صور
حماة الوطن بالإسماعيلية: وقف الحرب بغزة ينهي التوترات في حركة الملاحة العالمية
خطبة الجمعة اليوم.. خطورة التنمّر على الفرد والمجتمع
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
طارق الإبياري يوجه رسالة مؤثرة لتامر حسني بعد تكريم والده

سارة عبد الله

وجه الفنان طارق الإبياري، رسالة مؤثرة إلى الفنان تامر حسني بعد ذكر والده في كليب «كان يا مكان»، ضمن فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح.

وكتب الإبياري عبر حسابه الشخصي: "وصّل شكرنا للأستاذ تيمو، وبالنيابة عن أسرة الإبياري بنشكرك بعد ربنا على الأغنية الجميلة الغالية أوي، ربنا يسعدك ويجعلك دايمًا سبب في سعادة الآخرين، وإن شاء الله أشوفك قريب يا صديقي لأنك واحشني جدًا، وأشوف الأستاذ بإذن الله”.

ورد تامر حسني عبر ستوري حسابه الشخصي على انستجرام: "يا طارق يا حبيبي، دي أقل حاجة نقدر نقدمها لعظماء مسرحنا المصري العظيم، وسلامي لكل العيلة، وياريت كانت الأغنية ساعتين علشان نحط فيها عظماء أكتر”.

