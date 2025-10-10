قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعراض التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية بورش مختبر الابتكار الإبداعي
خالد جلال يتغنى بالرئيس عبد الفتاح السيسي بعد وقف الحرب في غزة
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار21 بكام؟
تعليم الإسكندرية يستعد لافتتاح مدرسة يابانية جديدة بالمنتزه
علامات إرشادية بمناطق الأعمال.. الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة
النرويج تترقب غضب ترامب إذا لم يفز بجائزة نوبل للسلام
انتخابات النواب 2025.. ضوابط استبدال المرشحين حال خلو مكان بالقائمة
مالمو للسينما العربية: افتتاح التسجيل للدورة الـ 16 يعزز حضورنا في الساحة الدولية
بلون غير معتاد.. تسريبات تكشف ألوان Galaxy S26 Ultra قبل الإطلاق الرسمي
انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان
جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الانسحاب باتجاه الخط الأصفر في قطاع غزة
نتنياهو يمهد الطريق لتقديم موعد الانتخابات العامة في إسرائيل
فن وثقافة

خالد جلال يتغنى بالرئيس عبد الفتاح السيسي بعد وقف الحرب في غزة

خالد جلال
خالد جلال
سارة عبد الله

وجه المخرج خالد جلال، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إعلان وقف الحرب في غزة.

وشارك خالد جلال عبر حسابه على فيسبوك صورا للرئيس السيسي، وعلق عليها: “الرئيس عبدالفتاح السيسي، عزيز مصر، الرئيس الفخر، رئيسي وأفتخر، كل الفخر والمحبة والاحترام والتقدير، حفظك الله ونصرك، تحيا مصر، لا قوة إلا بالله”.

وأفادت صحيفة  يسرائيل هيوم بأن  جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الانسحاب باتجاه الخط الأصفر في قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق.

ونقل موقع واللا  العبري عن مصادر ان الجيش بدأ تقليص عدد القوات المشاركة في العمليات العسكرية بقطاع غزة.

وقالت المصادر، إن الجيش الإسرائيلي سحب وحدات قتالية تابعة للواء غولاني وقوات أخرى من قطاع غزة.

فيما ذكرت  القناة 12 الإسرائيلية، أن لواء 7 النظامي انسحب من قطاع غزة.

المخرج خالد جلال خالد جلال عبد الفتاح السيسي غزة

