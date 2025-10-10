خالد جلال يتغنى بالرئيس عبد الفتاح السيسي بعد وقف الحرب في غزة

وجه المخرج خالد جلال، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إعلان وقف الحرب في غزة.

وشارك خالد جلال عبر حسابه على فيسبوك صورا للرئيس السيسي، وعلق عليها: “الرئيس عبدالفتاح السيسي، عزيز مصر، الرئيس الفخر، رئيسي وأفتخر، كل الفخر والمحبة والاحترام والتقدير، حفظك الله ونصرك، تحيا مصر، لا قوة إلا بالله”.

وأفادت صحيفة يسرائيل هيوم بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الانسحاب باتجاه الخط الأصفر في قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق.

ونقل موقع واللا العبري عن مصادر ان الجيش بدأ تقليص عدد القوات المشاركة في العمليات العسكرية بقطاع غزة.

وقالت المصادر، إن الجيش الإسرائيلي سحب وحدات قتالية تابعة للواء غولاني وقوات أخرى من قطاع غزة.

فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن لواء 7 النظامي انسحب من قطاع غزة.