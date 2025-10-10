قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بالأغاني الوطنية.. قصور الثقافة تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

احتفال مسرح السامر
احتفال مسرح السامر
أحمد البهى

شهد مسرح السامر بالعجوزة احتفالية فنية برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، تحت شعار "وفرحت مصر".

حضر الاحتفالية الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وإيمان حمدي مدير عام المهرجانات، وسمر الوزير مدير عام المسرح، وأحيته الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو الدكتور مازن دراز، التي قدمت باقة من أجمل الأغاني الوطنية الخالدة التي ارتبطت بذاكرة النصر وروح الانتماء، حيث تفاعل الجمهور مع كل لحن وكلمة في أجواء احتفالية مفعمة بالمشاعر الوطنية.

تضمن البرنامج مجموعة من الروائع، بدأت بـ "بسم الله.. الله أكبر"، و"ألف سلامة"، و"يا حبيبتي يا مصر"، ثم توالت الأغاني منها "عاش"، و"حلوة بلادي السمرا"، و"دولا مين"، و"مطلوب من كل وطني"، و"عظيمة يا مصر"، و"أم البطل"، و"مصر التي في خاطري"، و"عاشقين ترابها"، و"النجمة مالت ع القمر"، واختتمت بـ "يا أغلى اسم في الوجود".

وفي كلمته، أكد الفنان أحمد الشافعي، أن الاحتفالات تأتي في إطار استراتيجية هيئة قصور الثقافة لإعلاء قيم الانتماء والفخر بالوطن، مشيرا إلى أن الفن هو أصدق وسيلة لتجسيد بطولات المصريين وتاريخهم المجيد، وأن الهيئة حريصة على أن تصل رسالتها الثقافية والفنية إلى كل ربوع مصر.

نفذت الاحتفالية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية من خلال الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للموسيقى، وجاءت في إطار برنامج مكثف ومتنوع أعدته هيئة قصور الثقافة للاحتفال بذكرى النصر العظيم، يضم نحو 500 فعالية ثقافية وفنية في مختلف المحافظات، تؤكد من خلالها دور الثقافة في ترسيخ الهوية الوطنية وتعميق الانتماء، وإحياء الذاكرة الجمعية بانتصارات الشعب المصري وجيشه الباسل.

مسرح السامر بالعجوزة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وفرحت مصر احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة

