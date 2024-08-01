طارق الإبياري لصدى البلد: تكريم والدي فخر كبير لي ومسيرته حافلة بالعطاء

كشف الفنان طارق الإبياري في لقاء خاص لـ “صدي البلد” أنه كان حريصا على التواجد في حفل افتتاح المهرجان القومي المسرح المصري وقدم الشكر للفنان محمد رياض وكل طاقم العمل بالمهرجان.

وأضاف أنه سعيد جدا بتكريم والده في المهرجان و قال “أشعر بالفخر لتكريم والدي. أحمد الإبياري على مسيرته الفنية الحافلة بالأعمال”.

ووجه طارق الإبياري رسالة لسيدة المسرح سميحة أيوب: "رينا يديكي الصحة ، سميحة ايوب سيدة المسرح وأيقونة كلنا نعتز بها، وألف مبروك لكل المكرمين خلال الحفل ويستحقون هذا التكريم لتاريخهم الحافل.

يذكر أن أهدى المؤلف والمنتج أحمد الإبياري تكريمه في الدورة السابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح دورة الفنانة سميحة أيوب، لأستاذه أبو السعود الإبياري، حيث قال: "نحن في المسرح منذ عام 1933، لم يرفع اسم الإبياري من على واجهات المسارح منذ 90 عاما، لذا فأنا محظوظ جداً بهذا التكريم وأهدي التكريم كذلك لأشقائي".

وحرص على الحضور على السجادة الحمراء لفيف من الفنانين منهم الفنان أحمد بدير، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وفردوس عبد الحميد، محمد فاضل وعبد العزيز مخيون، وعايدة رياض، والمخرج محمد فاضل، وسلوى محمد علي، ووفاء مكي، والأب بطرس دنيال، ومادلين طبر، وطارق النهري، ولقاء سويدان ، جميلة عوض ، سميرة عبد العزيز ، رشوان توفيق ، عايدة فهمي ، طارق الابياري ، طارق صبري ، و كوكبة كبيرة جدا من نجوم الفن المصري.



يذكر أن مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، وتنطلق في الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان ماجدة عبد العليم.





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