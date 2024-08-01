قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طارق الإبياري لصدى البلد: تكريم والدي فخر كبير لي ومسيرته حافلة بالعطاء

صدى البلد

كشف الفنان طارق الإبياري في لقاء خاص لـ “صدي البلد” أنه كان حريصا على التواجد في حفل افتتاح المهرجان القومي المسرح المصري  وقدم الشكر للفنان محمد رياض وكل طاقم العمل بالمهرجان.

وأضاف أنه سعيد جدا بتكريم والده في المهرجان و قال “أشعر بالفخر لتكريم والدي. أحمد الإبياري  على مسيرته الفنية الحافلة بالأعمال”.

 

ووجه طارق الإبياري رسالة لسيدة المسرح سميحة أيوب: "رينا يديكي الصحة ، سميحة ايوب سيدة المسرح وأيقونة كلنا نعتز بها، وألف مبروك لكل المكرمين خلال الحفل ويستحقون هذا التكريم لتاريخهم الحافل.

 

يذكر أن أهدى المؤلف والمنتج أحمد الإبياري تكريمه في الدورة السابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح دورة الفنانة سميحة أيوب، لأستاذه أبو السعود الإبياري، حيث قال: "نحن في المسرح منذ عام 1933، لم يرفع اسم الإبياري من على واجهات المسارح منذ 90 عاما، لذا فأنا محظوظ جداً بهذا التكريم وأهدي التكريم كذلك لأشقائي".

 

وحرص على الحضور على السجادة الحمراء لفيف من الفنانين منهم الفنان أحمد بدير، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وفردوس عبد الحميد، محمد فاضل  وعبد العزيز مخيون، وعايدة رياض، والمخرج محمد فاضل، وسلوى محمد علي، ووفاء مكي، والأب بطرس دنيال، ومادلين طبر، وطارق النهري، ولقاء سويدان ، جميلة عوض ، سميرة عبد العزيز ، رشوان توفيق ، عايدة فهمي ، طارق الابياري ، طارق صبري ، و كوكبة كبيرة جدا من نجوم الفن المصري.


يذكر أن مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، وتنطلق في الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان ماجدة عبد العليم.


 

IMG_20240801_130040
IMG_20240801_130040
IMG_20240801_130031
IMG_20240801_130031
IMG_20240801_130019
IMG_20240801_130019

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 والرابط .. قرار نهائي يحسم الجدل

«التعليم» تنفي ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 السبت.. وخبر سار بشأن الأحياء

3500 جنيه|أسعار الذهب تقفز بعد قرار البنك المركزي الأمريكي.. وعيار 21 مفاجأة

العربية اتفحمت.. القصة الكاملة لمصرع 3 منتجين فى حادث سير بطريق الضبعة

مش هينفع ترجع تاني | الأهلي يصدم نجمه بقرار مثير

30 جنيهاً|مفاجأة سارة في أسعار الدواجن بعد قرار الحكومة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

موجة سيول قادمة على هذه المحافظات وأمواج البحر عالية.. الأرصاد تحذر

هل توقعت ليلى عبداللطيف اغتيـ ـال إسماعيل هنية .. اعرف ماذا قالت ؟

ترشيحاتنا

40 ألف منفذ.. بدء صرف مقررات تموين شهر أغسطس في جميع المحافظات

أردوغان: إسرائيل تشكل تهديدًا للمنطقة والعالم والإنسانية

وزيرا الخارجية والعمل يناقشان التنسيق والتعاون فى رعاية المصريين بالخارج

مجاعة الآن في معسكر زمزم بإقليم دارفور السوداني

بدون وضوء وفاتحة.. هل صلاة الجنازة على إسماعيل هنية في إيران صحيحة؟

الزراعة : تكثيف الجهود البحثية والإرشادية لدعم الفلاحين بمطروح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون الأحمر.. إطلالة رانيا يوسف فى حفل زفاف بشرى تثير الجدل

ملك الخروج عن النص .. سر اعتذار سعيد صالح عن ليالي الحلمية

قوام رشيق.. إلهام شاهين تشعل السوشيال ميديا بجمالها

بعيدا عن صالونات التجميل.. وصفات طبيعية للحصول على أقدام ناعمة زي الحرير

فيديو

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

تحذير لـ 4 محافظات.. الأرصاد تكشف ظواهر جوية مفاجئة خلال اليوم

رعب يجتاح باريس.. 6 ملايين فأر بحجم القطط يحاصرون مشجعي الأولمبياد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رفقًا بالمزارعين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رحلة في أعماق القلوب السوداء

هند عصام

هند عصام تكتب: هيرا.. المرأة الطاووس

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-