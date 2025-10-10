رامي صبري يشيد بدور مصر بعد وقف الحرب في غزة

أشاد الفنان رامي صبري، بدور مصر في وقف الحرب على غزة من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

وشارك رامي صبري ستوري عبر حسابه على انستجرام، وكتب: “تحيا مصر”.

وعلى جانب آخر يواصل رامي صبري تصوير حلقاته ببرنامج "The Voice Kids" الذي يشارك فيه بصفته عضو لجنة تحكيم بجانب السعودية داليا مبارك ووليد الشامي.

وكان رامي صبري قد خطف الأنظار عالميا من داخل أستاد القاهرة الدولي باستعراض مبهر لاغنية " إفريقيا .. غنوا معانا" التي إفتتح بها إطلاق فعاليات مباريات كأس أمم إفريقيا للشباب والمؤهلة لكأس العالم والتى استضافتها مصر.

وتعد أغنية "أفريقيا .. غنوا معانا" لرامي صبري مفاجأة مبهجة وحماسية لملايين المتابعين حول العالم لكأس أمم إفريقيا وتداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي بمجرد إطلاقها بحفل الافتتاح وهي كلمات تامر حسين ولحن رامي صبري وتوزيع طارق توكل.