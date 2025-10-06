تامر حسني ردا على بيان المهن التمثيلية: مش أنا لوحدي اللي تعبت

علق الفنان تامر حسني، على بيان الشكر الذي قدمته نقابة المهن التمثيلية له، بعد إحياء حفل افتتاح مهرجان النقابة الذي أُقيم أول أمس السبت، وشهد تكريم نخبة من نجوم المسرح والفن المصري والعربي.

نص بيان شكر نقابة الممثلين لـ تامر حسني

وجاء نص البيان كالتالي: «تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص الشكر والتقدير للنجم الكبير تامر حسني على دعمه الكبير لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، ومشاركته بأغنية من كان يا مكان، التي واجهت إهداء لتكريم عظماء الفن والمسرح حضورك الغنائي والإبداعي أضاف للمهرجان لمسة فنية مميزة، تعبر عن تقديرك العميق للفن والمسرح.. حضورك كان علامة فارقة في الليلة، وشرفتنا في بيتك كواحد من أبناء النقابة المخلصين، شكرًا من القلب، وفي انتظارك دائمًا في بيتك وبين زملائك ووجودك دائما يسعدنا».

رد تامر حسني على بيان شكر النقابة

ونشر تامر حسني صورة من البيان عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»؛ معلقًا: «ملقيتش مكان أبرّز فيه الشهادة الغالية دي غير معاكم.. أنا اللي بشكر النقابة والدكتور أشرف وشباب المسرح المصري اللي اختاروني للقيام بعمل ومسؤولية إظهاره بالشكل ده».

وأضاف: «مش أنا لوحدي اللي تعبت، أحب كمان أشكر صُنّاع العمل الكبار: طارق على، كريم نيازي، مؤمن ياسر، ومهندس الصوت سام محمد، ومخرج الحفل الأستاذ محمد جبر، وكل الشكر لكل مساعدات ورعاية المخرج الكبير الأستاذ هشام عطوة، وشكر خالص لشركتي TH Production اللي نفذت الكليب بطريقة الـ Ai بالشكل الاحترافي ده».

وتابع: «حقيقي أنا حلمت بالرؤية وانتوا نفذتوها يا شباب أحسن من توقعاتي. بجد كل التقدير والاحترام ليكم، وأخيرًا كل الشكر والاحترام للدكتور المحترم حبيب الكل أشرف زكي وجميع العاملين وموظفي نقابة المهن التمثيلية وشباب المسرح المصري اللي بعد عمر طويل إن شاء الله أعمالهم هتكون مُخلّدة زي جيل العظماء اللي قبلهم».