فن وثقافة

لحظات كوميدية.. تامر حسني يتألق في مهرجان نقابة المهن التمثيلية وسط حضور جماهيري كبير

النجم تامر حسني
النجم تامر حسني
أوركيد سامي

رصدت عدسة "صدى البلد" صورًا للنجم تامر حسني في حفل مهرجان نقابة المهن التمثيلية في دورته الثامنة بعنوان "الفن والفنانين والمسرح"، وسط حضور عدد كبير من الجمهور والإعلام.

وقد قدّمه مقدم الحفل أكرم حسني، ومازحه بشخصية من فيلم "البدلة" الذي جمعهما سويا في بطولته.

يُذكر أن فيلم "ريستارت" للنجم تامر حسني يجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، حيث يُجسد تامر شخصية شاب يعمل في محل للهواتف المحمولة، ويمر بسلسلة من المواقف التي تقلب حياته رأسًا على عقب، ليجد نفسه فجأة في قلب معركة غير متوقعة مع عالم الشهرة الرقمية وتأثير المكاسب المادية على عقول الناس.

ويضم الفيلم العديد من الأغاني من ألبوم تامر حسني الجديد "لينا معاد"، منها أغنيتا "حلال فيك" و"المقص" التي يجمعه فيها مع رضا البحراوي بلمسة شعبية مختلفة.

ويشارك في بطولة الفيلم: هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، سيد أسامة، القديرة ميمي جمال، وتوانا، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، منهم: إلهام شاهين، شيماء سيف، محمد رجب، الكابتن أحمد حسام، ورانيا منصور.

الفيلم من إخراج سارة وفيق، وتأليف السيناريست أيمن بهجت قمر.

