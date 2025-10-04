تامر حسني يشعل أجواء حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

شهد حفل افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية - برئاسة د. أشرف زكي - إلي مظاهرة حب وتكريم لنجوم ورموز المسرح المصري من يعقوب صنوع إلي سمير غانم ومحمد صبحي وعادل إمام من خلال أغنية "حكاية مسرح " التي قدمت ثلاث مرات متتالية، الأولى عبر الشاشة كـ"كليب" مصنوع بالذكاء الصناعي ، يلتقي تامر خلاله بنجوم وفناني المسرح المصري، ثم من خلال غناء تامر لها "لايف" لجمهور الافتتاح والثالثة عندما أعاد غنائها بمشاركة أكثر من 500 ممثل وممثلة من شباب الفرق المسرحية المشاركة في المهرجان .



الحفل كان قد بدأ في الثامنة والنصف مساءا، بالسلام الوطني، ثم عرض فيلم قصير عن تاريخ المهرجان وأهم محطاته، وألقي المخرج سامح بسيوني نائب رئيس المهرجان - كلمة عبر فيه عن سعادته بانطلاق الدورة الثامنة للمهرجان الذي يشهد مشاركة 32 عرضا مسرحيا ، قبل أن يلتقي جمهور المهرجان و أولى مفاجآته التي تمثلت في مقدم حفل الافتتاح النجم أكرم حسني، الذي عبر عن سعادته بالتواجد في المهرجان، ووصفه بأنه أحد اهم الأحداث الفنية في مصر.



بعد ذلك صعد أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية بالكامل إلى المسرح ليشاركوا في تقديم دروع التكريم، لثلاثة من كبار النجوم هم الفنان صبري عبد المنعم الذي دخل إلى المسرح على كرسي متحرك ونال الكثير من التصفيق، وكلمات المحبة،

شكر صبري إدارة المهرجان على التكريم، وعلى تذكره وهو لا زال حياً، ثم قدم للجمهور ابنته مريم التي تخرجت في المعهد الفنون المسرحية،

تلا ذلك تكريم النجم ضياء الميرغني الذي اكتفي هو الآخر بكلمة مقتضبة قال فيها انه فخور بمشواره الفني، وكيف شارك في أعمال فنية قدمت رسالة للمجتمع

ثالث المكرمين كان النجم عبد الله مشرف الذي اكتفي بتوجيه التحية لزملائه وللجمهور وعجز عن تقديم كلمة ربما لحالة الشجن التي ملأته وهو يجد كما هائلا من المحبة والتقدير من جمهوره.



ووصل الحفل إلي مفاجأته ومحطته الأخيرة عندما انفتح الستار الخلفي عن الشاشة التي بثت كليب “حكاية مسرح” أغلب جمهور الحفل تحرك مسرعا عقب انتهاء فقرات الحفل ليلحق بأول عروض المهرجان "لو عرف الشباب "المأخوذ عن نص لتوفيق الحكيم، من إخراج روان الغابة، والذي عرض في العاشرة مساءا على مسرح مركز الهناجر للفنون ، وسط حضور جماهيري كبير .