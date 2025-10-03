تامر حسني يعيد إحياء أغاني الطرب القديم تكريما لعبدالحليم حافظ

أعلن تامر حسني عن عزمه تقديم عدد من أغاني كبار نجوم الطرب بصوته، بهدف تعريف الأجيال الجديدة بتاريخ مصر الموسيقي.

وكشف تامر عبر حسابه على إنستجرام أنه سيقوم من وقت لآخر بمشاركة مقاطع وهو يدندن بأغاني رموز الغناء العربي، قائلاً: “حبايب قلبي الورد مساء عليكم، كل شوية هنزلكم أي أغنية بدندنها مع نفسي في أي مكان، وبالمرة تعرفوا أكتر عن تاريخ موسيقتنا العربية عضو، دي أغنية أنا على طول للأسطوري الراحل اللي حبيت الفن بسببه، واللي كان سبب في إني أغني وأمثل زي ما هو عمل، حبيب قلبي عبدالحليم حافظ”.

يذكر أن تامر حسني، طرح مؤخرا، ألبومه الغنائي الذي يحمل اسم “لينا معاد” تزامنا مع الموسم الصيفي 2025.

وضم الألبوم 15 أغنية متنوعة، شارك تامر في كتابة وتلحين عدد منها، إلى جانب تعاون مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين؛ هما: الأنوثة الطاغية، يا حب، حبك لو غلطة، خلونا نشوفكم تاني، لينا ميعاد، هو ده بقى، حبيبي تقلان، الذوق العالي (ديو مع محمد منير)، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وحش، هيموت ويرجع، مستني إيه، حفلة تخرج من حياتي، ملكة جمال الكون.