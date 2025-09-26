تامر حسني في أحدث ظهور من داخل سيارته

نشر الفنان تامر حسني صورة من داخل سيارته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام .

وعلق عليها قائـلًا: “لما اللي جنبك يصورك احسن منك مساء الجمال علي الناس الجمال”.

ألبوم تامر حسني

يذكر أن تامر حسني، طرح مؤخرا، ألبومه الغنائي الذي يحمل اسم “لينا معاد” تزامنا مع الموسم الصيفي 2025.

وضم الألبوم 15 أغنية متنوعة، شارك تامر في كتابة وتلحين عدد منها، إلى جانب تعاون مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين؛ هما: الأنوثة الطاغية، يا حب، حبك لو غلطة، خلونا نشوفكم تاني، لينا ميعاد، هو ده بقى، حبيبي تقلان، الذوق العالي (ديو مع محمد منير)، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وحش، هيموت ويرجع، مستني إيه، حفلة تخرج من حياتي، ملكة جمال الكون.