مصطفى بكري: جهات تحاول طمس الحقائق وتشويه صورة مصر

قال الإعلامي مصطفى بكري إن هناك جهات تحاول طمس الحقائق وتشويه صورة مصر عبر تصدير الحوادث العادية لتصبح قضايا مصيرية، مشددًا على أن هذه الحملات ليست أخطاء إعلامية عابرة، بل جريمة مكتملة الأركان تستهدف الثقة الوطنية والمواطنة.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن حادث قطار مطروح على سبيل المثال تحول بسرعة إلى منصة لتشويه الدولة المصرية، مستشهداً بأمثلة من الخارج، حيث وصف الفيلسوف الفرنسي جوليان بيندا في كتابه عام 1937 "خيانة المثقفين" كيف يتحول بعض المثقفين إلى أبواق للتضليل.

وأوضح بكري أن بعض الجهات، ومنها جماعة الإخوان بالتنسيق مع قوى صهيونية، تنشر معلومات مضللة وصوراً مفبركة لتشويه صورة مصر أمام العالم، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على ملفات رئيسية ومصيرية تشمل:

الأمن وحماية الأمن القومي

إعادة بناء البنية التحتية المتهالكة

تطوير مؤسسات الدولة

تنفيذ المشروعات القومية والتنموية وإحياء الصناعة

التحول الرقمي

مواجهة الضغوط الجيوسياسية المعقدة



بث اليأس والخطاب السلبي

وأشار إلى أن هذه الحملات تهدف إلى بث اليأس والخطاب السلبي، بينما مصر تواصل البناء والدفاع عن حدودها ودورها التاريخي في فلسطين والمنطقة، وتفتح أبواب الأمل لشبابها.

واختتم مصطفى بكري مؤكداً: «لن تموت عبقرية الزمان والمكان، مصر واقفة صامدة رغم كل الضغوط، مصر واقفة رغم كل الصعاب، مصر لن تسقط ولن تنكسر، فكونوا السد المنيع والحصن الأخير، قفوا صفاً واحداً خلف دولتكم، خلف جيشكم، خلف وعيكم، خلف قيادتكم، أحنا الشعب المصري، أحنا القوى الناعمة، على أرض الواقع في جندي بيدافع عن حدودنا، في شرطي بيحافظ عن البلد، في رئيس يعمل على تحقيق نهضة كبرى لمصر، بكرا التاريخ هيحكم زي ما حكم قبل، الكل يعلم أبعاد المؤامرة، ليس الإخوان أو الصهاينة، ولكن هناك بعض الأشخاص المحسبوين على الوطن يتآمرون عليها».