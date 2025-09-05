مصطفى بكري: مصر لن تسمح بتهديد أمنها القومي.. ولن تكون شريكا في الظلم

قال الإعلامي مصطفى بكري إن هناك خطة يتم تنفيذها من جانب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لافتا إلى أن نتنياهو أعلنها صريحة، أنه مستعد لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لكن مصر ستغلقه فورا.

وأشار الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إلى بيان وزارة الخارجية، مؤكدا أن مصر لن تكون شريكا في الظلم.

وشدد على أن مصر لن تسمح بتهديد أمنها القومي، وأن ذلك الأمر خط أحمر، وحال حدوث ذلك؛ ستدفع إسرائيل الثمن غاليا.



إعادة تشغيل معبر رفح

وأوضح أن بيان وزارة الخارجية طالب بإعادة تشغيل المعبر وفقا للاتفاقيات الدولية، وتجسيد حلم الدولة الفلسطينية على حق أصيل للدولة الفلسطينية.