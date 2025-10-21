قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احتفاء بجهوده .. الجالية المصرية فى فرنسا تنحت تمثالا للرئيس السيسي
موعد بداية فصل الشتاء في مصر وإلغاء التوقيت الصيفي
هلع من انهيار وقف النار| الإدارة الأمريكية تسعى لردع استئناف نتنياهو للقتال في غزة
بعد تخطى الجرام 5 آلاف جنيه.. أسعار السبائك الذهبية اليوم
بعد حادثة طفل الإسماعيلية.. أشهر ألعاب الفيديو العنيفة لغرس السلوك العدواني| احذرها
يهودا والسامرة.. قرار إسرائيلي عاجل من رئيس الشاباك يخص الضفة الغربية
مصر وأوزبكستان تبحثان تعزيز التعاون السياحي على هامش منتدى السياحة العالمي ببروكسل
عبد الجواد يتفقد غرفة العمليات المركزية لحزب مستقبل وطن استعدادا لانتخابات البرلمان
لا داعي للقلق.. 24 حالة إصابة بالجدري المائي داخل مدرسة بالمنوفية .. القصة كاملة
بعد زيادة أسعار البنزين.. شعبة المخابز تكشف مصير رغيف العيش: لا مساس بسعره
الأردن: مباحثات مع العراق لتجديد اتفاقية النفط واستقبال 117 ألف برميل حتى يناير 2026
سامي مغاوري لـ "صدى البلد": الجزء الخامس من اللعبة مليء بالمفاجآت
رياضة

فيفا يختار محكمة مصرية لإدارة مباراة ساموا وكندا بمونديال الناشئات

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن طاقم تحكيم لقاء منتخبي ساموا وكندا المقرر إقامتها غدا الأربعاء في كأس العالم للناشئات تحت 17 سنة.

ويضم طاقم تحكيم اللقاء في كأس العالم جوزفين وانجيرو حكما للساحة ويعاونها كلا من أليس أوموتيسي والمصرية يارا عاطف مساعد ثاني وفيمارست ديذا حكما رابعًا وسانتا فيليسيا حكمًا احتياطيا.

ويستعد منتخب الكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان لمواجهتي غانا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية خلال الساعات المقبلة تحضيراته لخوض مباراتي مصر وغانا في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

ويخوض المنتخب الوطني لكرة السيدات معسكرا في الوقت الراهن يعقبها لقاء الذهاب أمام غانا في الإسماعيلية 23 أكتوبر ثم يغادر إلى أكرا لخوض الإياب أمام غانا في 28 من الشهر الجاري في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وينتظر أن يحسم الجهاز الفني بقيادة أحمد رمضان التشكيلة المقرر اختيارها لخوض مباراتي غانا بتصفيات كأس أمم إفريقيا وسط تصاعد لأسهم العديد من اللاعبات المنتظر الرهان عليهن في التصفيات.

ووضع الجهاز الفني في حساباته لحراسة المرمى كلا من مها الدمرادش وفرح سمير وحبيبة صبري وكنزي مجدي ووفاء ربيع مع تواجد المدافعات ثريا أشرف وحبيبة عمر ونور عبدالواحد وأميرة محمد وياسمين عبدالعزيز ونورا خالد ورودينا عبدالرسول وإيمان حسن.

وظهر في الوسط يارا صبري وعهد طارق وحبيبة بكتاش وشروق السيد ونور نهاد وجوي عماد بجانب نادية رمضان المحترفة إلى جانب نادين غازي ومنة طارق وأسماء علي وليلى شريف ونادية صوان وحبيبة عصام وفرح هشام ومهيرة علي.

ويخوض منتخب مصر الأول للكرة النسائية مباراة الذهاب في مصر على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية 23 أكتوبر، وتغادر بعثة مصر القاهرة 25 أكتوبر، على أن تقام مباراة الإياب في أكرا يوم 28 أكتوبر.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية في تخطي عقبة غانا والمنافسة بقوة على حصد تأشيرة التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية في نسختها المقبلة.

كأس كأس أمم إفريقيا يارا عاطف فيفا كأس العالم

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

الإسماعيلي

محمد صبحي: عهد الإسماعيلي في وجود يحيي الكومي كان تستيف أوراق وارتكب كوارث

فيفا يختار محكمة مصرية لإدارة مباراة ساموا وكندا بمونديال الناشئات

وزارة الشباب: تطوير ملعب مركز شباب كفر نصار بالجيزة

تطوير ملعب مركز شباب كفر نصار بالجيزة

بالصور

في نص ساعة جاهز للأكل.. طريقة تجهيز الخيار المخلل السريع

طريقة عمل الخيار المخلل السريع
طريقة عمل الخيار المخلل السريع
طريقة عمل الخيار المخلل السريع

لماذا ما تزال شاحنات شيفروليه تستخدم الفتيس العمودي في بعض الطرازات؟

الفتيس العمودي
الفتيس العمودي
الفتيس العمودي

حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟

ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن
ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن
ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن

وصفات طبيعية لتطويل الأظافر وتقويتها.. آمنة وفعالة

وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

