فيفا يختار محكمة مصرية لإدارة مباراة ساموا وكندا بمونديال الناشئات

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن طاقم تحكيم لقاء منتخبي ساموا وكندا المقرر إقامتها غدا الأربعاء في كأس العالم للناشئات تحت 17 سنة.

ويضم طاقم تحكيم اللقاء في كأس العالم جوزفين وانجيرو حكما للساحة ويعاونها كلا من أليس أوموتيسي والمصرية يارا عاطف مساعد ثاني وفيمارست ديذا حكما رابعًا وسانتا فيليسيا حكمًا احتياطيا.

ويستعد منتخب الكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان لمواجهتي غانا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية خلال الساعات المقبلة تحضيراته لخوض مباراتي مصر وغانا في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

ويخوض المنتخب الوطني لكرة السيدات معسكرا في الوقت الراهن يعقبها لقاء الذهاب أمام غانا في الإسماعيلية 23 أكتوبر ثم يغادر إلى أكرا لخوض الإياب أمام غانا في 28 من الشهر الجاري في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وينتظر أن يحسم الجهاز الفني بقيادة أحمد رمضان التشكيلة المقرر اختيارها لخوض مباراتي غانا بتصفيات كأس أمم إفريقيا وسط تصاعد لأسهم العديد من اللاعبات المنتظر الرهان عليهن في التصفيات.

ووضع الجهاز الفني في حساباته لحراسة المرمى كلا من مها الدمرادش وفرح سمير وحبيبة صبري وكنزي مجدي ووفاء ربيع مع تواجد المدافعات ثريا أشرف وحبيبة عمر ونور عبدالواحد وأميرة محمد وياسمين عبدالعزيز ونورا خالد ورودينا عبدالرسول وإيمان حسن.

وظهر في الوسط يارا صبري وعهد طارق وحبيبة بكتاش وشروق السيد ونور نهاد وجوي عماد بجانب نادية رمضان المحترفة إلى جانب نادين غازي ومنة طارق وأسماء علي وليلى شريف ونادية صوان وحبيبة عصام وفرح هشام ومهيرة علي.

ويخوض منتخب مصر الأول للكرة النسائية مباراة الذهاب في مصر على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية 23 أكتوبر، وتغادر بعثة مصر القاهرة 25 أكتوبر، على أن تقام مباراة الإياب في أكرا يوم 28 أكتوبر.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية في تخطي عقبة غانا والمنافسة بقوة على حصد تأشيرة التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية في نسختها المقبلة.