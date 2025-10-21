مصر وأوزبكستان تبحثان تعزيز التعاون السياحي على هامش منتدى السياحة العالمي ببروكسل

التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، Umid Shadiev رئيس هيئة السياحة بجمهورية أوزبكستان، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون السياحي بين مصر وأوزبكستان، وذلك خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها الوزير للعاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في الاجتماع السنوي لمنتدى السياحة العالمي المُنعقد تحت عنوان "إعادة تعريف السياحة في عالم متغير".

وزير السياحة والآثار

وتناول اللقاء مناقشة آليات التعاون لزيادة حركة السياحة البينية بين مصر وأوزبكستان وتعزيز الترويج السياحي المشترك للبلدين.

ومن جانبه، أكد رئيس هيئة السياحة بجمهورية أوزبكستان أن مصر تُعد وجهة سياحية متكاملة تجذب مختلف أنواع السائحين من جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا في أعداد السائحين الأوزبك الوافدين إلى مدينتي شرم الشيخ والقاهرة.



كما وجه الدعوة إلى الوزير للمشاركة في معرض أوزبكستان السياحي الذي سيٌقام خلال الفترة من 27 وحتى 29 نوفمبر القادم، حيث سيُقام أسبوع السياحة لآسيا الوسطى لأول مرة في مدينة سمرقند.

حضر اللقاء المهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والسيد محمد فرج المُشرف المالي والإداري على المكتب السياحي ببرلين بدولة ألمانيا ودول الإشراف التابعة، والأستاذة إسراء أسامة سكرتير ثاني بالسفارة المصرية لدى الاتحاد الأوروبي والناتو وبلجيكا ولوكسمبورج.

