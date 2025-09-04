مصطفى بكري: 12 ألف متقدم لإعلان وظائف شبكة قناة صدى البلد

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن هناك 12 ألف متقدم لإعلان وظائف شبكة قناة صدى البلد، مشيرا إلى أن صدى البلد تلقت أكثر من 2000 دراسة لتطوير المحتوى.



وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب أجرى مقابلات المتقدمين لوظائف صدى البلد بنفسه.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن توجيهات الرئيس السيسي واضحة وصريحة حول تطوير الإعلام، مؤكدا أنه لدينا 3 كيانات إعلامية مختلفة منها الخاص والحكومي والشركة المتحدة، فالإعلام يعتبر أداة هامة من أدوات الدفاع عن ثوابت الدولة ومؤسساتها.