مصطفى بكري: الجوع ينهش غزة.. والوضع في القطاع كارثي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الجوع ينهش غزة، مشيرا إلى أن الوضع في قطاع غزة كارثي، وما يتم جريمة حقيقية صنعها الإرهابي نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية .

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن إسرائيل تستهدف تدمير مدينة غزة بالكامل، مؤكدا أن الدبابات الإسرائيلية تقترب من غزة، لاجتياجها بالكامل، وجيش الإحتلال يخطط لحصار غزة بالكامل، والاقتحام البري المدعوم بقصف جوي.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن إسرائيل لا تسعى لإنهاء الحرب، وترغب في فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة، ولديها رغبة في إبادة غزة وتهجير الفلسطينيين.

لا بد أن ندافع عن أمتنا ومصيرنا، مؤكدا أن وقوفنا مع غزة، هو وقوفنا مع وطننا، مؤكدا أن الخونة يحاصرون السفارة المصرية، بدلا من محاصرة سفارات إسرائيل.