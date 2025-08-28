مصطفى بكري: توجيهات الرئيس السيسي واضحة وصريحة حول تطوير الإعلام

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه كنت يتمنى أن يراجع أحمد المسلماني موقفه بدلا من التشكيك فيمن ينتقدونه، مشيرا إلى أن الخلاف على الوطن جريمة.



وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أقول للمسلماني مواقفي مع ماسبيرو وطنية، مؤكدا أنه يجب أن يكون لدينا صحافة وطنية مقاتلة تدافع عن ثوابت الدولة المصرية.



وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن توجيهات الرئيس السيسي واضحة وصريحة حول تطوير الإعلام، مؤكدا أنه لدينا 3 كيانات إعلامية مختلفة منها الخاص والحكومي والشركة المتحدة، فالإعلام يعتبر أداة هامة من أدوات الدفاع عن ثوابت الدولة ومؤسساتها.