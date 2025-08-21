استراتيجية العلاقة الأخوية | مختار جمعة يضيف على إشادة مصطفى بكري بزيارة الرئيس للسعودية

أكد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، على كلام الإعلامي مصطفى بكري، الذي أشاد فيه بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية، وقال مختار جمعة عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “صدقت”.

وقال مصطفى بكري عن زيارة السيسي للسعودية : “زيارة الرئيس السيسي للمملكة العربية السعودية ولقائه مع شقيقه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد أبلغ رد علي هؤلاء المتآمرين، الذين ظنوا أنهم قادرون علي إيجاد الفرقه بين البلدين الشقيقين”.

وتابع: “هذه الزيارة تؤكد مجددا إستراتيجية العلاقة الأخوية بين البلدين، اللذان يمثلان جناحا الأمة العربية”.

واختتم: “المباحثات المشتركة سوف تتناول العلاقات الثنائية، والتطورات الراهنه في ضوء رفض حكومة نتنياهو للإتفاق الذي تم التوصل إليه مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخري”.





أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية تعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين القاهرة والرياض، وتجسد مستوى التنسيق الوثيق بين القيادتين في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات سياسية وأمنية غير مسبوقة.

وأوضح "غنيم" أن الملفات الإقليمية ستكون في صدارة المباحثات، وعلى رأسها الحرب في غزة التي تمثل أولوية كبرى، إلى جانب مناقشة التطورات في لبنان وسوريا وليبيا واليمن والسودان، مؤكدًا أن التنسيق المصري السعودي ضرورة استراتيجية لمواجهة هذه التحديات.



وأكد عضو مجلس الشيوخ أن مصر والسعودية تشكلان ركيزة أساسية للأمن العربي والإقليمي، لما لهما من دور محوري في الوساطة وحل النزاعات ودعم جهود التهدئة، مشددًا على أن التنسيق القائم بين القاهرة والرياض يمثل صمام أمان أمام محاولات العبث بأمن المنطقة، مشددا على أن زيارة الرئيس السيسي تحمل رسالة سياسية قوية مفادها أن العلاقات المصرية السعودية تسير بخطى ثابتة نحو مزيد من التكامل والشراكة الاستراتيجية، وأن البلدين عازمان على تعزيز التعاون في جميع المجالات بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.