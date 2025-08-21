قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاقتصاد ينتظر القرار| خفض الفائدة لتحريك السوق أم الحفاظ على الاستقرار؟.. خبير يجيب
مشهد رقص في المحكمة | اعتذار رسمي من نقيب المهن التمثيلية للنائب العام
مأمورية الفجر.. كواليس ضبط مباحث الآداب للبلوجر نورهان حفظي بشقتها بحدائق الأهرام
بالخمار والعباية المقطعة والشبشب .. قرار عاجل ضد عصابة الـ 23 للتسول
حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا
هذا ما يخشاه الإسرائيليون من خطة احتلال غزة
الأرصاد تحذر وتكشف مفاجآت مهمة للمواطنين عن طقس السبت والأحد المقبلين
الأهلي يكشف حقيقة توقف العمل باستاد النادي في أكتوبر
عبد المنعم الجمل: المشاركة السياسية الفعالة للعمال تعبير عن شعورهم بالانتماء للوطن
ليفربول يعلن إصابة نجمه قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد
فرص عمل برواتب تصل إلى 77 ألف جنيه.. وظائف جديدة في السعودية
رئيس حزب الاتحاد: زيارة السيسي للسعودية تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استراتيجية العلاقة الأخوية | مختار جمعة يضيف على إشادة مصطفى بكري بزيارة الرئيس للسعودية

زيارة السيسي للسعودية
زيارة السيسي للسعودية
يارا أمين

أكد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، على كلام الإعلامي مصطفى بكري، الذي أشاد فيه بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية، وقال مختار جمعة عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “صدقت”.

وقال مصطفى بكري عن زيارة السيسي للسعودية : “زيارة الرئيس السيسي للمملكة العربية السعودية ولقائه مع شقيقه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد أبلغ رد علي هؤلاء المتآمرين، الذين ظنوا أنهم قادرون علي إيجاد الفرقه بين البلدين الشقيقين”.

وتابع: “هذه الزيارة تؤكد مجددا إستراتيجية العلاقة الأخوية بين البلدين، اللذان يمثلان جناحا الأمة العربية”.

واختتم: “المباحثات المشتركة سوف تتناول العلاقات الثنائية، والتطورات الراهنه في ضوء رفض حكومة نتنياهو للإتفاق الذي تم التوصل إليه مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخري”.


أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية تعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين القاهرة والرياض، وتجسد مستوى التنسيق الوثيق بين القيادتين في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات سياسية وأمنية غير مسبوقة.

وأوضح "غنيم" أن الملفات الإقليمية ستكون في صدارة المباحثات، وعلى رأسها الحرب في غزة التي تمثل أولوية كبرى، إلى جانب مناقشة التطورات في لبنان وسوريا وليبيا واليمن والسودان، مؤكدًا أن التنسيق المصري السعودي ضرورة استراتيجية لمواجهة هذه التحديات.


وأكد عضو مجلس الشيوخ أن مصر والسعودية تشكلان ركيزة أساسية للأمن العربي والإقليمي، لما لهما من دور محوري في الوساطة وحل النزاعات ودعم جهود التهدئة، مشددًا على أن التنسيق القائم بين القاهرة والرياض يمثل صمام أمان أمام محاولات العبث بأمن المنطقة، مشددا على أن زيارة الرئيس السيسي تحمل رسالة سياسية قوية مفادها أن العلاقات المصرية السعودية تسير بخطى ثابتة نحو مزيد من التكامل والشراكة الاستراتيجية، وأن البلدين عازمان على تعزيز التعاون في جميع المجالات بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وزير الأوقاف الإعلامي مصطفى بكري الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمير محمد بن سلمان الدكتور السعيد غنيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

ترشيحاتنا

المتهمون

عاتبهم على معاكسة فتاة.. 5 أشخاص يعتدون على شاب بسلاح أبيض في الإسكندرية

حريق سيارة

دون إصابات.. حريق يلتهم سيارة ميكروباص في كفر الشيخ | صور

النيابة الإدارية

إحالة 12 من العاملين السابقين والحاليين بإدارة اجتماعية بالقاهرة للمحاكمة

بالصور

الجلوتين والخبز الأبيض.. الوجه الخفي المهدد لصحتك

ما هو الجلوتين؟
ما هو الجلوتين؟
ما هو الجلوتين؟

محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء لأسر ضحايا حادث عقار شارع مولد النبي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أعراض تلف الكلى قد تظهر في صورة آلام مختلفة بالجسم.. اعرف التفاصيل

علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى
علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى
علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى

سعر صادم.. بوسي بفستان جديد تثير السوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد