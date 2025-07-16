مختار جمعة يعلق على انتحا.ر مجند إسرائيلي: قتلهم الله

علق الدكتور مختار جمعة، على خبر إطلاق مجند متدرب إسرائيلي من لواء المظليين النار على نفسه بقاعدة عسكرية جنوب إسرائيل.

وكتب الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف السابق ،عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك قائلا : قتلهم الله، وذلك في تعقيب مقتضب منه.

يذكر أن قال السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن الوقت يمر من دم بالنسبة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث تعمل إسرائيل على تنفيذ هدف يومي يتمثل في قتل أكثر من 100 فلسطيني، وفي حال لم يتحقق هذا العدد في يوم معين تعوّضه في اليوم التالي، مما يعكس نمطًا ثابتًا من القتل الجماعي المتعمد.

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية والحكومة تعملان ليل نهار عبر القنوات الدبلوماسية، في محاولة لوقف نزيف الدم الفلسطيني ووقف إطلاق النار وإنقاذ ما تبقى من المدنيين، مشيرًا إلى أن أكثر من 90 بعثة دبلوماسية فلسطينية حول العالم تتحرك بشكل متزامن لكشف فظائع الاحتلال، وفضح المعايير المزدوجة التي تتبعها بعض الدول، والتي تدّعي احترام حقوق الإنسان بينما تتغاضى عن الجرائم في غزة.