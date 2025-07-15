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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل ترغب في الاستيلاء على نحو 40% إلى 50% من غزة

غزة
غزة
هاني حسين

أكد السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر مروعة بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين 60 ألفًا وأصيب أكثر من 140 ألفًا، موضحًا أن الأرقام الحقيقية قد تكون أكبر من المعلن، نظرًا لانهيار المنظومة الصحية وتدمير البنية التحتية بالكامل، بما فيها شبكات الاتصالات والمراكز الطبية.

وأوضح العكلوك، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لما جبريل، في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن إسرائيل تسعى بعد كل هذا الدمار لتحقيق انتصار سياسي، لأن الآلة العسكرية مهما بلغت قوتها لا يمكن أن تكتمل فاعليتها ما لم تترجم نتائجها ميدانيًا إلى مكاسب سياسية ودبلوماسية.

وأشار إلى أن الاحتلال قدم خرائط تفصيلية ضمن مفاوضات غير مباشرة، توضح رغبة إسرائيل في الاستيلاء على نحو 40% إلى 50% من قطاع غزة، بما يشمل شمال القطاع بالكامل الشريط الشرقي وجنوب غزة «رفح وخان يونس»، وهو ما يُعد محاولة مكشوفة لإخراج غزة من معادلة الصراع العربي الإسرائيلي، كما يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد أن الاحتلال ألقى أكثر من 100 ألف طن من المتفجرات على رؤوس الفلسطينيين الأبرياء، ما يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، ومثالًا صارخًا على استخدام القوة العسكرية لإحداث تغييرات ديموغرافية وسياسية في قطاع غزة.

وشدد العكلوك على أن القيادة الفلسطينية رغم حجم المأساة، تتمسك بحق الشعب الفلسطيني في أرضه، وتواصل التصدي للمخططات الإسرائيلية سواء عبر القنوات الدبلوماسية أو القانونية، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي مطالب بتحمّل مسؤوليته، ووقف محاولات فرض أمر واقع جديد على حساب الدم الفلسطيني.

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