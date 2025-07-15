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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سوبرمان الجديد : تلميحات عن ربط الحرب الخيالية بالواقع في غزة

سوبرمان
سوبرمان
شروق سلامة

أثار فيلم “سوبرمان” الجديد من إخراج جيمس غان تفاعلاً واسعاً وجدلاً سياسياً بعد طرحه، إذ رأى عدد كبير من المتابعين أن أحداثه تُجسّد إسقاطات سياسية واضحة، خصوصاً على الحرب في غزة. إذ يُظهر أحد المشاهد هجوماً عسكرياً عنيفاً من دولة قوية مدعومة أمريكياً على دولة فقيرة مجاورة، مع لقطات توثّق هروب المدنيين وتهديد حياة الأطفال، ما دفع البعض لاعتباره نقداً مباشراً للعدوان الإسرائيلي.


 

ورغم أن جيمس غان لم يصرّح بربط الفيلم بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فإن الجمهور تلقّى رسائل الفيلم الرمزية على أنها موقف سياسي، خصوصاً في تصوير الجيش المعتدي بلون بشرة أبيض مقابل سكان الدولة الأخرى من عِرق غير أبيض. أحد المشاهد يُظهر طفلاً يلوّح بعلم سوبرمان طلباً للنجدة، ما عزّز هذا التفسير لدى المشاهدين.


أحد التقييمات على منصة Letterboxd وصف الفيلم بأنه “ضد إسرائيل جداً”، وحقق انتشاراً واسعاً تجاوز 9 ملايين مشاهدة. كما انتشرت تغريدات على X تدعو لمشاهدة الفيلم لأنه “واضح وصريح في موقفه الأخلاقي”. وتزامناً مع ذلك، ظهر جدل أخلاقي بين الشخصيات داخل الفيلم، خاصةً بين سوبرمان والصحفية لويس لين التي تُبرّر العدوان من منطلق “الخطر المستقبلي”، بينما يصرّ البطل على أن حماية الأرواح هي الأهم.

تتجسد رمزية الصراع أيضاً في شخصية “فاسيل غلاركوس”، قائد الدولة المعتدية، الذي يشبه في ملامحه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ويتحالف مع الشرير “لكس لوثر”، المعروف تاريخياً بأنه مستوحى من دونالد ترامب، وفق ما كشفه كاتب القصص جون بيرن.



 


 

سوبرمان جيمس غان لكس لوثر

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