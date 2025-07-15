أستاذ علوم سياسية عن الحرب فى غزة : التحركات الإسرائيلية بنيت على أهداف دينية

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلوم السياسية، إن التغيرات الإقليمية أدت إلى صعوبة في حل ملف حرب غزة .

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6"،على قناة الحياة: "ملف غزة ملف ممتد، وامتداده بامتداد الصراع العربي الإسرائيلي بشكل كبير، وهو ملف له العديد من التصورات، أولها تصور سياسي، خاص بحكومة الائتلاف واليمين المتطرف في إسرائيل .

وتابعت: " هناك انقسام بين النخب الإسرائيلية والتحركات الإسرائيلية، بنيت على أهداف سياسية ودينية تم تصديرها للشارع الإسرائيلي والنخب الدينية في إسرائيل، ومجمل هذه التصورات تصعب من الهدنة في قطاع غزة .