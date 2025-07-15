الاتحاد الأوروبي: على إسرائيل اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الوضع الإنساني في غزة

قالت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، إن على إسرائيل اتخاذ خطوات عملية لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي سياق منفصل، أعربت كالاس عن أسفها لعدم فرض عقوبات جديدة على روسيا، على خلفية الحرب في أوكرانيا، ووصفت ذلك بأنه أمر "محزن" في ظل استمرار التصعيد.

وفيما يتعلق بالتطورات في أوكرانيا، رحبت كالاس بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه إرسال مزيد من الأسلحة إلى كييف.

وبخصوص الملف النووي الإيراني، شددت كالاس على أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا، داعية طهران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، والتعاون الكامل مع مفتشي الأمم المتحدة لاستئناف مهامهم دون قيود.

وأعلنت كالاس أيضًا تخصيص 10 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم جهود إعادة إعمار أوكرانيا.

