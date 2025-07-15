الاجتماعات المصرية القطرية الإسرائيلية تأتي في إطار سعي مصر لتذليل عقبات التوصل لاتفاق بشأن غزة

تشهد الاجتماعات المصرية القطرية الإسرائيلية في القاهرة، تقدما وتوافقا حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالبند الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار وتستمر لمدة يومين.

وتأتي اجتماعات القاهرة تأتي في إطار الجهود المصرية المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وتأتي الاجتماعات في إطار سعي مصر لتذليل عقبات التوصل لاتفاق وحرصها على إدخال المساعدات لمواطني قطاع غزة بكميات كافية ومناسبة



وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن اللقاءات مستمرة في الدوحة بشأن غزة للوصول إلى إطار تفاوضي، لافتا إلى أن الاتفاق الإطاري سيكون أساس المحادثات غير المباشرة.

وقال الأنصاري في مؤتمر صحفي : لسنا مهتمين بتصريحات المتكسبين سياسياً من القضايا، وجهودنا مستمرة حول غزة.

وأضاف : لا يمكن لأي وسيط أن يحدد مدى زمنياً للمفاوضات سواء حول غزة أو أي ملف آخر.