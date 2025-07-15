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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

القسام تكسر هيبة الاحتلال| كمين غزة يشعل الانهيار في صفوف جنوده.. ومحلل يكشف المشهد

تطورات الوضع اليوم في غزة
تطورات الوضع اليوم في غزة
ياسمين القصاص

في مشهد جديد من مشاهد المقاومة التي تعيد رسم موازين القوة في قطاع غزة، بثت كتائب القسام مشاهد نوعية توثق كمينا مركبا لاستدراج جنود الاحتلال الإسرائيلي، في عملية تمثل ضربة قاسية لمنظومة الجيش الذي طالما تباهى بتفوقه.

 بين الخسائر المتلاحقة والانهيار النفسي المتفاقم في صفوفه، يجد جيش الاحتلال نفسه أمام واقع ميداني معقد ومرير، لا سيما مع اتساع رقعة عمليات المقاومة وتصاعد وتيرتها.  

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عبداللة نعمة، المحلل السياسي اللبناني، إن هناك كمين جديد لاصطياد جنود جيش الاحتلال الاسراءيلي في غزة ،مرة جديدة ، القسام تبث مشاهد محاولة أسر جندي اسرائيلي في كمين مركب، خسائر يتكبدها جيش الاحتلال، في صفوفه في عمليات نوعية داخل قطاع غزة ، كما أن الإعلام الاسرائيلي يصف الوضع بقتال صعب ومعقد.

وأضاف نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن  أقرت وسائل  الإعلام الإسرائيلية بأن جيش الكيان يواجه كارثة جديدة في قطاع غزة.

وأشار نعمة: "كما هناك حالات انتحار جديدة في،صفوف جيش الاحتلال ما يعكس أزمة نفسية متفاقمة في صفوف الجنود على خلفية العدوان على قطاع غزة ، القسام تصطاد جنود الاحتلال داخل قطاع غزة، يتكبد خسائر يومية من شمال القطاع إلى جنوبه ضمن معركة استنزاف حقيقية". 

وتابع: "هذا مؤشر واضح على تصاعد عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال ،كما أن مقاتلي القسام في العقد القتالية والكمائن يتربصون بجنود واليات الاحتلال
لايقاعهم في مقتلة كبيرة".

واختتم: "القسام دكوا بعملياتهم الأخيرة هيبة جيش الاحتلال المزعومة ومرغوا أنف جنوده في وحل غزة".

والجدير بالذكر، أن آخر الخسائر التي تكبدها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية ظهر أمس، عن مقتل جنديين على الأقل وإصابة آخرين، بعضهم بجروح خطرة، واحتراق آليات عسكرية جراء كمين صعب في مدينة غزة.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى العثور على جثة جندي فقدت آثاره خلال الكمين، كما تم احتراق آلية عسكرية وانفجارها، موضحة أن قوات الاحتلال فعلت «إجراء هانيبال» خلال الحدث الأمني.

وسائل إعلام إسرائيلية تصف الوضع بقتال صعب ومعقد وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنديين على الأقل قتلا جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع على قوة للجيش الإسرائيلي شرق غزة، وفق لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

الاحتلال غزة قطاع غزة جيش الاحتلال هدنة وقف إطلاق النار

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