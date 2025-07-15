«احتلال غزة بالكامل».. تصريحات صادمة من رئيس أركان الاحتلال

كشفت صحيفة يسرائيل هيوم، اليوم الثلاثاء، عن تحذيرات صريحة وجهها رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اجتماعات مغلقة، أكد فيها أن إسرائيل تقف أمام خيارين فقط في حال فشل المفاوضات مع حركة حماس بشأن إنهاء الحرب على قطاع غزة، وهما: الاحتلال الكامل للقطاع أو الاستمرار في عملية مركبات جدعون مع أعباء ثقيلة على الجيش والجنود.

وأكد رئيس الأركان أن العملية العسكرية وصلت إلى مرحلتها النهائية في غزة، داعيًا حكومة بنيامين نتنياهو إلى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن مستقبل القطاع، في ظل استمرار المعارك البرية واستنزاف القوات البرية في مناطق متفرقة.

وفي تقييمه للوضع الميداني، زعم جيش الاحتلال لصحيفة "يسرائيل هيوم" أن عملية مركبات جدعون قد وجهت ضربة قاسية لحماس، مشيرًا إلى أن الحركة لم تعد تسيطر سوى على 25% فقط من قطاع غزة، وهو ما وصفه الجيش بـ"الإنجاز الاستراتيجي".

وفيما يتعلق بملف الأسرى الإسرائيليين، أوضح رئيس الأركان أن الجيش يفضل التوصل إلى اتفاق مشروط وفق متطلبات الدولة، يتضمن نزع سلاح القطاع، وإنهاء وجود حماس بالكامل، مع استعداد الجيش لتحمل تداعيات وقف إطلاق النار إذا تحقق ذلك.

وفي تصريحات صادمة، وصف رئيس الأركان الإسرائيلي مشروع إقامة المدينة الإنسانية في غزة بأنه خطأ استراتيجي جسيم، معبرًا عن رفض المؤسسة العسكرية لتحمل مسؤولية رعاية مليوني فلسطيني في القطاع، معتبرًا أن هذا الدور لا يجب أن يلقى على عاتق الجيش في المرحلة المقبلة.

وتعكس التصريحات الأخيرة تصاعد حالة التوتر داخل القيادة العسكرية الإسرائيلية، في ظل عدم وضوح الرؤية السياسية للحكومة بشأن مستقبل غزة بعد الحرب.

ويدعو رئيس الأركان بشكل واضح إلى تدخل الحكومة لاتخاذ قرارات جوهرية، سواء بالسير نحو احتلال القطاع بالكامل رغم كلفته الباهظة، أو البحث عن اتفاق سياسي بشروط إسرائيلية.