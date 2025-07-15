غزة تحت القصف الإسرائيلي المتواصل.. أوامر إخلاء جديدة وموجات نزوح تتسع

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عملياتها العسكرية في مناطق شمال وشرق قطاع غزة، حيث صدرت أوامر إخلاء جديدة طالت مناطق واسعة من شرق مدينة غزة وأجزاء من حي الزيتون جنوب شرق المدينة، ما زاد من معاناة السكان ودفع بموجة نزوح إضافية نحو الجنوب، خاصة مواصي خان يونس.

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غارات عنيفة على مناطق مدمرة

في رسالة مباشرة من غزة، أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية"، يوسف أبو كويك، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت صباح اليوم، الثلاثاء، سلسلة غارات عنيفة استهدفت جباليا البلد، رغم كونها مناطق مدمرة ومخلاة منذ بدء العدوان البري، وهو ما أثار موجة نزوح جديدة وتحذيرات من اتساع رقعة العمليات نحو مركز مدينة غزة.

ضحايا مدنيون وقصف يستهدف أحياءً سكنية

الغارات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين في حي الزرقاء شمال غزة، إضافة إلى استشهاد ستة آخرين، بينهم خمسة من عائلة واحدة، في قصف استهدف مبنى سكنياً من ثلاثة طوابق في مخيم الشاطئ.

وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن جثامين خمسة أطفال يُعتقد أنهم لا يزالون تحت الأنقاض.

الاحتلال يدمر أحياء خان يونس باستخدام تقنيات متطورة

أكد أبو كويك أن قوات الاحتلال تمضي في تدمير ما تبقى من أحياء خان يونس، مستخدمة روبوتات مفخخة وقصفاً مدفعياً مكثفاً.

وتتقدم العمليات العسكرية نحو وسط المدينة، خاصة محيط منطقتي جاسر وجلال، في ظل غياب تام للآليات العسكرية داخل الأحياء حتى الآن، ما يزيد من حالة الترقب والقلق بين الأهالي.