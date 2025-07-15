حقوق الإنسان: 865 قتيلا قرب مراكز المساعدات في غزة خلال الأسابيع الستة الماضية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بسقوط 865 قتيلا قرب مراكز المساعدات في غزة خلال الأسابيع الستة الماضية.

في تطور جديد على صعيد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 3 جنود وإصابة ضابط بجروح خطيرة خلال مواجهات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية شمالي القطاع، في واحدة من أكثر ليالي الحرب دموية للجيش منذ أسابيع.

وقالت تقارير إسرائيلية إن الجنود الثلاثة لقوا مصرعهم إثر كمين محكم نفذته كتائب القسام في منطقة الشجاعية، بينما أصيب الضابط خلال محاولات إنقاذ القوة العالقة تحت نيران كثيفة.