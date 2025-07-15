إعلام فلسطيني: 48 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

أعلن إعلام فلسطيني، عن وجود 48 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وتستضيف القاهرة اجتماعات مصرية قطرية إسرائيلية لمناقشة عملية إدخال المساعدات الإنسانية وخروج المرضى وعودة العالقين من غزة، في إطار الجهود المصرية لوقف إطلاق النار بغزة.

تشهد الاجتماعات تقدمًا وتوافقًا حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالبند الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار.

الاجتماعات تستمر لمدة يومين في إطار سعي مصر لتذليل العقبات التي تواجه التوصل إلى اتفاق، وحرصها على إدخال المساعدات إلى مواطني القطاع بكميات كافية ومناسبة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، إن «الاتصالات مع الإدارة الأمريكية والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، لحظية في إطار الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة».

وأكد خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، الدعم من الإدارة الأمريكية للمرحلة الحالية من التفاوض بصيغتها الحالية، بما يفضي في النهاية إلى التوصل لاتفاق.

