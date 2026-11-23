كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة الحقيبة خاصته وبداخلها بعض متعلقاته الشخصية من داخل أحد المساجد بالجيزة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 12/ الجارى تبلغ لقسم شرطة العجوزة بالجيزة من (القائم على النشر – مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى) بأنه حال تواجده بأحد المساجد بدائرة القسم لأداء فريضة الصلاة قام أحد الأشخاص بمغافلته وسرقة الحقيبة الخاصه به وبداخلها (هاتفى محمول، وبعض متعلقاته الشخصية).



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو" (سائق– مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشاده ضبط الحقيبة والمتعلقات المستولى عليها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

