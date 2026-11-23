



في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية رواندا، قام وفدًا رفيع المستوى من جمهورية رواندا، برئاسة معالي السيد/ Vincent BIRUTA – وزير الداخلية الرواندي، والسيد/ CG Dan MUNYUZA – سفير جمهورية رواندا بالقاهرة، والسيد/ Gerard HIGIRO – السكرتير الأول بسفارة رواندا بالقاهرة. ، والاستاذ محمود الطيب مدير مراسم السفارة بالقاهرة .، بجولة تفقدية لمونوريل شرق النيل وذلك في المسافة من محطة الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة وصولًا إلى محطة وان ناينتي، للتعرف على أحد أحدث مشروعات النقل الجماعي الحديثة التي تنفذها الدولة المصرية.

وكان في استقبال الوفد من الجانب المصري المهندس/ إبراهيم بخيت – نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للمونوريل ، والمهندسة/ نهاد ابو النعاس – رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة،

وخلال الرحلة، تعرف الوفد على الإمكانيات الفنية والتكنولوجية المتطورة للمونوريل، وما يتمتع به من مستويات عالية من الأمان والراحة، فضلًا عن دوره في توفير وسيلة نقل عصرية وصديقة للبيئة، تربط العاصمة الجديدة بالمناطق الحيوية بالقاهرة الكبرى.

وأعرب الوفد الرواندي عن إعجابه بما شاهده من تطور في منظومة النقل الحديثة في مصر، مشيدًا بالإمكانيات التكنولوجية والتجهيزات المتطورة التي يتمتع بها مشروع المونوريل، والذي يمثل نقلة نوعية في وسائل النقل الجماعي الحديثة بمصر والتي تشهد تطوراً هائلاً في قطاع النقل في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .