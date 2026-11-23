أعربت نقابة أطباء مصر عن رفضها القاطع لما شهدته بعض الجولات التفقدية للمسؤولين التنفيذيين داخل المنشآت الصحية من تجاوزات في التعامل مع الأطباء والعاملين، وصلت إلى حد التوبيخ والتعنيف العلني أمام المرضى ووسائل الإعلام، وتصوير هذه المشاهد ونشرها.

وأكدت نقابة الأطباء أن هذا الأسلوب الذي تكرر على مدار سنوات عديدة لم يحقق أي تحسن حقيقي في مستوى الخدمات الصحية، أو يسهم في معالجة أوجه القصور، وإنما حول الرقابة إلى مشاهد استعراضية يغلب عليها الشو الإعلامي، دون أن تقدم حلولا حقيقية لأوجه القصور أو تعالج أسبابها.

وأشارت النقابة إلى أن الرقابة والمتابعة ومحاسبة المقصرين ليست فقط حقوق أصيلة للجهات التنفيذية وإنما واجب عليها، ولا خلاف على ضرورة مواجهة الإهمال والتقصير، لكن ذلك يجب أن يتم وفقا للقواعد القانونية والإدارية والمهنية، وبما يحفظ كرامة العاملين.

كما شددت النقابة العامة للأطباء، على أنه لا يجوز تقييم أداء الأطباء بمعزل عن الإمكانات والموارد المتاحة لهم، أو تحميلهم مسؤولية أعطال الأجهزة ونقص المستلزمات والقصور الإداري والتنظيمي، فالمساءلة العادلة تقتضي تحديد المسؤوليات والأدوات المتاحة لكل طرف، كما أن رصد أوجه القصور يجب أن يقترن بمسؤولية الجهات المعنية عن توفير متطلبات الإصلاح ومعالجة المعوقات التي تواجه المنشآت الصحية، فلا تقتصر المساءلة على العاملين داخلها، بينما تظل مشكلات نقص الإمكانات والموارد دون حلول.

التشهير بالأطباء عبر وسائل الإعلام

ولفتت النقابة العامة للأطباء إلى أن نشر مشاهد سلبية مجتزأة من داخل المنشآت الصحية، وتعميمها باعتبارها صورة معبرة عن مستوى أداء المؤسسات الصحية المصرية، يضر بثقة المواطنين في هذه المؤسسات، ويعطي انطباعات غير دقيقة عن جهود العاملين بها ومستوى الخدمات المقدمة، فضلا عن إحباط الفرق الطبية في وقت تحتاج فيه المنظومة إلى تحفيز كوادرها والحفاظ عليها وتوفير بيئة عمل مستقرة تساعدها على أداء مهامها.

وطالبت نقابة أطباء مصر بما يلي:

وقف ممارسات التوبيخ والتعنيف العلني للأطباء والعاملين، وعدم تحويل الجولات التفقدية إلى مشاهد للتشهير والإساءة عبر وسائل الإعلام.

الالتزام بالقنوات القانونية والمؤسسية في التحقيق في المخالفات ومحاسبة المسؤولين عنها، مع الحفاظ على كرامة العاملين.

اعتماد معايير علمية وموضوعية لتقييم أداء المنشآت الصحية، تراعي الإمكانات المتاحة وحجم العمل وطبيعة كل منشأة.

مراعاة طبيعة الأقسام الطبية الحرجة أثناء الجولات التفقدية، بما يضمن عدم إرباك العمل أو تعطيل تقديم الخدمة للمرضى.

تبني خطاب إعلامي مهني ومتوازن يعرض أوجه القصور والإنجازات دون اجتزاء أو تشويه.

وأكدت نقابة الأطباء أن الحفاظ على كرامة الطبيب لا يتعارض مع المحاسبة، ولا يمثل غطاءً للمقصرين، وإنما هو ركيزة أساسية لاستقرار المنظومة الصحية وتطوير أدائها.