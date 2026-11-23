أكد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن مباراة الأهلي وبيراميدز نقطة فارقة خلال مسيرة نجوم المارد الأحمر.

وقال عبد الجليل في تصريحات على راديو ميجا اف ام: «سأقاطع هذا الجيل من لاعبي الأهلي حال الخسارة والأهلي سيفوز بهدفين مقابل هدف على بيراميدز».

وأضاف: «ولكن هناك مشاكل في الأهلي تخص اختيارات اللاعبين، وسمعت أن الأهلي بيجهز محمد يوسف عشان يكون مدرب مؤقت حال رحيل عموتة هو محمد يوسف سوبر مان عشان يمسك كل المناصب دي».

وتابع: «محمد يوسف جمع بين العديد من المناصب في الأهلي خلال موسمين "وهو مش سوبر مان" عشان كل المناصب دي».