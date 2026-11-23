كشف الإعلامي أمير هشام عن رسالة جماهير الأهلي من مدرجات ستاد القاهرة قبل مباراة بيراميدز، وذلك وفق ما نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب أمير هشام عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»:

«رسالة جماهير الأهلي من مدرجات ستاد القاهرة قبل مباراة بيراميدز: عليكم أن تختاروا .. إما صفحات من التاريخ وإما قاعه»

حيث تنطلق مباراه الأهلى و بيراميدز اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027. في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للفريقين في صراع المنافسة على لقب الدوري.

كما يدخل بيراميدز اللقاء متصدرًا جدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الثماني الأولى، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز وتقليص الفارق إلى نقطة واحدة.

ويطمح الأهلي بقيادة مدربه حسين عموتة إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق انتصار مهم يعيد الفريق بقوة إلى سباق المنافسة على اللقب، في المقابل يأمل بيراميدز بقيادة رولاني موكوينا في مواصلة نتائجه المميزة والحفاظ على صدارة الترتيب