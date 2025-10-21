لا داعي للقلق.. 24 حالة إصابة بالجدري المائي داخل مدرسة بالمنوفية .. القصة كاملة

ظهرت عدد من الاصابات بالجدري المائي داخل مدرسة بقرية جروان بمركز الباجور في محافظة المنوفية.

واعلن مصدر طبي عن وصول عدد الاصابات بمرض الجدري المائي الي 24 حالة إصابة بين الأطفال في مدرسة الشهيد احمد سالم البيومي في قرية جروان، مؤكدا أن المرض عبارة عن بثور حمراء في الوجه والجسم.

رد تعليم المنوفية:

واكد الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنوفية، أن عدد الاصابات بالجدري المائي زاد بين الطلاب ولكن الامر غير مقلق ولا يدعو إلي الخوف.

واضاف ، أنه تم إعطاء الطلاب إجازة والعلاج المناسب بالتعاون مع التأمين الصحي الي جانب اعطاءهم إجازة لمنع نقل العدوي بين الأطفال والاطمئنان عليهم وشفاءهم بشكل كامل.

وأوضح أن الأمر لا يدعو إلي القلق وليس خطير وسبب الزعل هو حماية باقي الطلاب من انتقال العدوي إليهم.

صحة المنوفية لا داعي للقلق

وقال الدكتور عمرو مصطفي وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية أنه تم تكليف الإدارة الصحية في الباجور بإعطاء الطلاب العلاج المناسب والإجازة لمنع انتقال العدوي الي الطلاب.

وأوضح أن الأمور طبيعية ولا داعي للقلق وأنه تم التنبيه علي الطلاب المصابين بعدم الذهاب الي المدرسة لحين شفاءهم ومنع انتقال العدوي.

وتابع أنه تم التنبيه علي الطب الوقائي بالنزول الي المدرسة لإعطاء نصائح الي الطلاب لتجنب العدوي وأهمية النظافة الشخصية.