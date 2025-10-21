قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نواب: شراكة مصر وكوريا الصناعية قفزة اقتصادية واعدة.. وتوطين السيارات خطوة لخفض الأسعار وتعزيز الإنتاج المحلي
حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟
أسرع من الرصاصة.. اكتشاف كويكب خارق يختبئ قرب الشمس ويثير القلق الفلكي
الرئيس السيسي يصل بروكسل
الرئيس السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى
السوبر المصري: إدارة مصرية لنصف النهائي ونهائي بتحكيم أوروبي
صدق أو لا تصدق.. قبل انهيار عقار الوايلي ومصرع 8 أشخاص.. مهندس التنظيم بالحي: صالح للإقامة والسكن
منتخب مصر يواجه نيجيريا وديًا استعدادًا لأمم إفريقيا
وزير الطيران: نعمل على تحسين الخدمات والمواصلات بمنطقة مطار سفنكس
رويترز: رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتمع مع رئيس المخابرات العامة المصرية
وحدات بديلة للإيجار القديم | خطوات التسجيل والتقديم على منصة مصر الرقمية.. وبدء تفعيل الطلب الإلكتروني
فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية غدا.. 8 فئات ممنوعة هذا العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وصفات طبيعية لتطويل الأظافر وتقويتها.. آمنة وفعالة

وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
آية التيجي

تحلم الكثير من النساء بالحصول على أظافر طويلة وقوية تضيف لمسة أنوثة وجمال إلى اليدين، دون اللجوء إلى الأظافر الصناعية أو المنتجات الكيميائية المكلفة. 

وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها

وكشفت موقع Medical News Today، وHealthline، وموقع Women’s Best في الجمال والعناية بالبشرة، أن بعض الوصفات الطبيعية البسيطة يمكنها تعزيز صحة الأظافر وتقويتها وتحفيز نموها بشكل طبيعي وآمن، باستخدام مكونات متوفرة في كل منزل.

ـ  زيت الزيتون والليمون لتغذية الظفر:

امزجي ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون الدافئ.

انقعي أظافرك في الخليط لمدة 10 إلى 15 دقيقة أو دلكيها به قبل النوم مع ارتداء قفازات قطنية.

يعمل الليمون الغني بفيتامين C على تحفيز إنتاج الكولاجين، بينما يرطّب زيت الزيتون الأظافر ويمنحها مرونة ولمعانًا.

وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها

ـ زيت جوز الهند والعسل لترطيب وتقوية الأظافر:

سخّني 3 ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند وأضيفي ملعقة صغيرة من العسل.

انقعي الأظافر لمدة 10 دقائق ثم اشطفيها بالماء الفاتر.

يحتوي زيت جوز الهند على فيتامين E ومضادات الأكسدة التي تقوّي الأظافر، بينما يساعد العسل على ترطيبها ومنع تقصفها.

وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها

ـ خل التفاح لعلاج تكسر الأظافر:

امزجي كميات متساوية من خل التفاح والماء الدافئ وانقعي أظافرك لمدة 20 دقيقة يوميًا.

خل التفاح غنيّ بالإنزيمات والمعادن ويعمل كمضاد فطري طبيعي يحمي الأظافر من الالتهابات والتكسر.

وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها

ـ زيت الثوم أو زيت البندق لتنشيط النمو:

دلّكي أظافرك يوميًا بزيت البندق أو بزيت الثوم المحضر منزليًا.

الثوم يحتوي على السيلينيوم الذي يعزز نمو الأظافر، أما التدليك المنتظم فينشّط الدورة الدموية ويحفز نمو الظفر من الجذور.

وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها

نصائح عامة للحفاظ على صحة الأظافر

ـ احرصي على تناول غذاء متوازن غني بالبيوتين، الحديد، الزنك، وفيتامين E.

ـ تجنبي الإفراط في تعريض الأظافر للماء أو المنظفات القوية، وارتدي القفازات أثناء التنظيف.

ـ قصي الأظافر بانتظام للحفاظ على شكلها وتجنب تكسرها.

ـ رطّبي الأظافر والمنطقة المحيطة بها بعد غسل اليدين يوميًا.

ـ ابتعدي عن الأظافر الصناعية أو الأكريليك لفترات طويلة لأنها تضعف الظفر الطبيعي.

وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها

وبالرغم من هذه الوصفات فلا توجد وسيلة سحرية لتسريع نمو الأظافر، فمعدل النمو الطبيعي يتراوح بين 3 و4 مم شهريًا، لكن العناية المنتظمة والتغذية الجيدة تضمن نموًا صحيًا ومنع التكسر. وفي حال ظهور تشققات أو تغير لون الأظافر، يُنصح بمراجعة طبيب جلدية مختص.

تطويل الأظافر تقوية الأظافر وصفات طبيعية زيت الزيتون العناية بالأظافر وصفات لتقوية الأظافر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الدماطي

حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

ترشيحاتنا

قانون العقوبات

قانون العقوبات يحدد أنواع الحبس وصلاحيات تطبيق العقوبات وفق خطورة الجرائم

وزارة العمل

برلمانى يتساءل.. أين المجلس القومي للأجور من معاناة العاملين بالقطاع الخاص؟

مجلس النواب

مرشح فردي واحد وقائمة وحيدة .. نصاب الفوز لهما في انتخابات النواب 2025

بالصور

حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟

ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن
ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن
ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن

وصفات طبيعية لتطويل الأظافر وتقويتها.. آمنة وفعالة

وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها

طريقة عمل تارت التوت.. حلويات خفيفة ولذيذة لأولادك

طريقة عمل تارت التوت
طريقة عمل تارت التوت
طريقة عمل تارت التوت

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية

فيديو

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد