وصفات طبيعية لتطويل الأظافر وتقويتها.. آمنة وفعالة

تحلم الكثير من النساء بالحصول على أظافر طويلة وقوية تضيف لمسة أنوثة وجمال إلى اليدين، دون اللجوء إلى الأظافر الصناعية أو المنتجات الكيميائية المكلفة.

وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها

وكشفت موقع Medical News Today، وHealthline، وموقع Women’s Best في الجمال والعناية بالبشرة، أن بعض الوصفات الطبيعية البسيطة يمكنها تعزيز صحة الأظافر وتقويتها وتحفيز نموها بشكل طبيعي وآمن، باستخدام مكونات متوفرة في كل منزل.

ـ زيت الزيتون والليمون لتغذية الظفر:

امزجي ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون الدافئ.

انقعي أظافرك في الخليط لمدة 10 إلى 15 دقيقة أو دلكيها به قبل النوم مع ارتداء قفازات قطنية.

يعمل الليمون الغني بفيتامين C على تحفيز إنتاج الكولاجين، بينما يرطّب زيت الزيتون الأظافر ويمنحها مرونة ولمعانًا.

ـ زيت جوز الهند والعسل لترطيب وتقوية الأظافر:

سخّني 3 ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند وأضيفي ملعقة صغيرة من العسل.

انقعي الأظافر لمدة 10 دقائق ثم اشطفيها بالماء الفاتر.

يحتوي زيت جوز الهند على فيتامين E ومضادات الأكسدة التي تقوّي الأظافر، بينما يساعد العسل على ترطيبها ومنع تقصفها.

ـ خل التفاح لعلاج تكسر الأظافر:

امزجي كميات متساوية من خل التفاح والماء الدافئ وانقعي أظافرك لمدة 20 دقيقة يوميًا.

خل التفاح غنيّ بالإنزيمات والمعادن ويعمل كمضاد فطري طبيعي يحمي الأظافر من الالتهابات والتكسر.

ـ زيت الثوم أو زيت البندق لتنشيط النمو:

دلّكي أظافرك يوميًا بزيت البندق أو بزيت الثوم المحضر منزليًا.

الثوم يحتوي على السيلينيوم الذي يعزز نمو الأظافر، أما التدليك المنتظم فينشّط الدورة الدموية ويحفز نمو الظفر من الجذور.

نصائح عامة للحفاظ على صحة الأظافر

ـ احرصي على تناول غذاء متوازن غني بالبيوتين، الحديد، الزنك، وفيتامين E.

ـ تجنبي الإفراط في تعريض الأظافر للماء أو المنظفات القوية، وارتدي القفازات أثناء التنظيف.

ـ قصي الأظافر بانتظام للحفاظ على شكلها وتجنب تكسرها.

ـ رطّبي الأظافر والمنطقة المحيطة بها بعد غسل اليدين يوميًا.

ـ ابتعدي عن الأظافر الصناعية أو الأكريليك لفترات طويلة لأنها تضعف الظفر الطبيعي.

وبالرغم من هذه الوصفات فلا توجد وسيلة سحرية لتسريع نمو الأظافر، فمعدل النمو الطبيعي يتراوح بين 3 و4 مم شهريًا، لكن العناية المنتظمة والتغذية الجيدة تضمن نموًا صحيًا ومنع التكسر. وفي حال ظهور تشققات أو تغير لون الأظافر، يُنصح بمراجعة طبيب جلدية مختص.