مصطفى بكري: إسرائيل تحاول تكريس الفوضي وبيان الخارجية أكد مواجهتها

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن بيان وزارة الخارجية شدد على عدة مطالب واضحة، منها مواجهة حالة الفوضى التي تحاول إسرائيل تكريسها، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع، وتوفير الدعم الدولي؛ لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة، وإعادة تشغيل المعابر وفق الاتفاقات الدولية، بما فيها معبر رفح وفق اتفاقية العبور والنفاذ لعام 2005.

وقال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك خطة يتم تنفيذها من جانب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لافتا إلى أنه أعلنها صريحة، أنه مستعد لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، لكن مصر ستغلقه فورا.

وأشار الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد» إلى بيان وزارة الخارجية، مؤكدا أن مصر لن تكون شريكا في الظلم.

وشدد على أن مصر لن تسمح بتهديد أمنها القومي، فذلك الأمر خط أحمر، وحال حدوث ذلك؛ ستدفع إسرائيل الثمن غاليا.

تجسيد حلم الدولة الفلسطينية

وأوضح أن بيان وزارة الخارجية طالب بإعادة تشغيل المعبر وفقا للاتفاقيات الدولية، وتجسيد حلم الدولة الفلسطينية الذي هو حقها الأصيل.