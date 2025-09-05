خبير استراتيجي: العدوان لن يقابل إلا بمثله.. وحدود مصر خط أحمر

قال اللواء نصر سالم الخبير الاستراتيجي والعسكري إن معاهدة السلام تؤكد صيانة حدود مصر وحمايتها بأي حال من الأحوال، وأن الدفع نحو التهجير القسري انتهاك لحدودنا، وحال حدوث ذلك يكون هناك حرب كونها الأساس لمعاهدة السلام.

وأكد الخبير الاستراتيجي والعسكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري على أن تراب مصر الوطني أغلى من أي شيء، والجيش المصري على أتم استعداد للدفاع عن حدود مصر ولا يتم تدنيسها، ولنا كل الحق في الدفاع عن حدودنا بكل ما أوتينا من قوة.

وأكد أن نتنياهو بدأ في التمدد شرقا، وهذا فرصة عمره في ظل وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويجب أن يعلم الجميع أننا لن نفرط في ذرة رمل واحدة أو كرامتنا الوطنية.

حدود مصر

وشدد على أن حدود مصر مؤمنة وتم تجهيزها لمنع أي عدوان أو تدفق قسري، وهذا العدوان لن يقابل إلا بمثله، ولنا كل الحق في الدفاع عن حدودنا بكل ما أوتينا من قوة.