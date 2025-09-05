مصطفى بكري: مصر ترفض تهجير الشعب الفلسطيني

قال الإعلامي مصطفى بكري إن احتمالات اشتعال المنطقة تتزايد يوميًا، مؤكدًا أن إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة يواصلان تنفيذ خطة تهجير الفلسطينيين وصولًا إلى ما يسمى بـ "إسرائيل الكبرى"، مشيرًا إلى أن هذه ليست توقعات أو تكهنات، بل استراتيجية تُنفذ على أرض الواقع.

خططًا لإعادة تأهيل غزة

وأضاف بكري، في برنامجه «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد: نتنياهو أكد أنه يملك خططًا لإعادة تأهيل غزة، وأن نصف سكانها يريدون مغادرتها، ومغادرة غزة حق أساسي لكل فلسطيني، مستهجنا تصريحات نتنياهو بأنه مستعد لفتح معبر رفح للفلسطينيين، ومصر ستغلقه فورًا.

واستعرض بكري رد وزارة الخارجية المصرية على تصريحات نتنياهو، والتي أكدت فيه أن مصر تدين وترفض تهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل، سواء قسريًا أو طوعًا، وأن مصر لن تكون شريكًا في تصفية القضية الفلسطينية أو تحويل حدودها إلى بوابة تهجير، مشددة على أن هذا خط أحمر غير قابل للتغيير، وإلا ستدفع إسرائيل ثمنا غاليا.