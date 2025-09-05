قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منظمة الصحة العالمية تعلن رفع حالة الطوارئ المتعلقة بـجدري القرود
من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
توك شو

مصطفى بكري: مصر ترفض تهجير الشعب الفلسطيني

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمد البدوي

قال الإعلامي مصطفى بكري إن احتمالات اشتعال المنطقة تتزايد يوميًا، مؤكدًا أن إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة يواصلان تنفيذ خطة تهجير الفلسطينيين وصولًا إلى ما يسمى بـ "إسرائيل الكبرى"، مشيرًا إلى أن هذه ليست توقعات أو تكهنات، بل استراتيجية تُنفذ على أرض الواقع.

خططًا لإعادة تأهيل غزة

وأضاف بكري، في برنامجه «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد: نتنياهو أكد أنه يملك خططًا لإعادة تأهيل غزة، وأن نصف سكانها يريدون مغادرتها، ومغادرة غزة حق أساسي لكل فلسطيني، مستهجنا تصريحات نتنياهو بأنه مستعد لفتح معبر رفح للفلسطينيين، ومصر ستغلقه فورًا.

واستعرض بكري رد وزارة الخارجية المصرية على تصريحات نتنياهو، والتي أكدت فيه أن مصر تدين وترفض تهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل، سواء قسريًا أو طوعًا، وأن مصر لن تكون شريكًا في تصفية القضية الفلسطينية أو تحويل حدودها إلى بوابة تهجير، مشددة على أن هذا خط أحمر غير قابل للتغيير، وإلا ستدفع إسرائيل ثمنا غاليا.

