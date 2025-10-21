احتفاء بجهوده .. الجالية المصرية فى فرنسا تنحت تمثالا للرئيس السيسي

قامت الجالية المصرية فى فرنسا بنحت تمثال للرئيس عبد الفتاح السيسي احتفاء بجهوده الوطنية.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلامة الله إلى المطار العسكري في بروكسل، في مستهل زيارة سيادته إلى بلجيكا، التي سوف يشارك خلالها في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى يوم ٢٢ أكتوبر الجاري، حيث كان في استقبال سيادته لدى الوصول نائبة الوزير والسكرتيرة العامة لوزارة الشئون الخارجية البلجيكية، ومديرة مراسم المجلس الأوروبي، ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البلجيكية، ومدير مراسم مطار بروكسل العسكري، والسفير المصري وأعضاء السفارة المصرية في بروكسل.