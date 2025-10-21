منال سلامة: لن أعيش في جلباب أبي مسلسل محفور في وجدان الناس

قالت الفنانة منال سلامة في تصريح خاص لـ صدى البلد إنها تفاجأت بالأخبار المتداولة مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي اتصال رسمي أو عرض فني بهذا الخصوص حتى الآن.

أكدت منال سلامة "الحقيقة إنني عرفت عن الموضوع من السوشيال ميديا زيي زي الجمهور، ماحدش كلمني بشكل رسمي. المسلسل ده جزء من تاريخنا الدرامي، وكل شخصية فيه محفورة في قلوب الناس."

و أضافت "لن أعيش في جلباب أبي" عمل استثنائي، ومهما مر الزمن هيفضل في وجدان المشاهد العربي، لأنه بيحكي عن الأسرة، الكفاح، والحب الحقيقي، وده شيء نادر في الزمن ده."