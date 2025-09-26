مصطفى بكري: الدولة كادت أن تدخل حربا أهلية في فترة من الظلام وعهد من الخراب

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الدولة كادت أن تدخل حربا أهلية في فترة من الظلام، وعهد من الخراب والدمار والخسارة.

وأضاف بكري، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن الهدف كان تفكيك الدولة المصرية من خلال الإرهاب والشائعات؛ حتى جاء الرئيس السيسي بإرادة القائد الذي اختار أن يكون بقاء مصر خيارا أولا على بقائه شخصيا.

قطاع الصحة

وأكد الإعلامي مصطفى بكري أن التاريخ لا يسجل إنجازات سياسية فقط؛ بل سجل للرئيس السيسي إنجازا غير مسبوق في قطاع الصحة، وتحدى جائحة كورونا وحافظ على الوطن من الانهيار الصحي.

العديد من الأزمات المتوالية

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري أن هناك العديد من الأزمات المتوالية التي مرت بها الدولة المصرية، لكن الإدارة لم تخاطب الأزمات بخطب شعبوية، بل بخطط عملية على أرض الواقع.