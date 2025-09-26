مصطفى بكري: الرئيس السيسي رأى أن بقاء مصر أهم من بقائه

قال الإعلامي مصطفى بكري إنه دائما ما يتوقف في محطات هامة في تاريخ مصر المعاصر، لافتا إلى أن الإرهاب يحاصر مصر.

مصر لن تسقط أبدا

وأضاف بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن الرئيس السيسي يتحرك بإيمان راسخ، يدل على أن مصر لن تسقط أبدا، وأن مشروع الإرهاب كان يهدف إلى إغراق البلاد.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي واجه المخاطر بوعي وإرادة القائد الذي يرى أن بقاء مصر أهم من بقائه ذاته، والطريق لم يكن سهلا، ولكن النتيجة كانت واضحة، فمصر أبدا لن تسقط.

القائد العسكري

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه حلت قبل أيام قليلة الذكرى الرابعة لرحيل المشير محمد حسين طنطاوي، والذي كان واحدا من أبناء مصر المخلصين، فهو كان القائد العسكري الذي حمل على كتفيه مسئولية الوطن في أصعب اللحظات.

وقال بكري إن المشير طنطاوي، عاش حياة حافلة في كل ميادين القتال، مؤكدا أنه ظل حاضرا في ذاكرة المصريين.